واتساب تُطلق ميزات جديدة للرسائل الصوتية

أعلنت شركة ميتا الأمريكية، عن إطلاق مجموعة من الميزات الجديدة للرسائل الصوتية في تطبيق واتساب.

وتسعى الشركة الأمريكية من خلال هذا الأمر، إلى تسهيل استخدام التطبيق، وجعل التواصل بين الأشخاص أسهل.

ومن أبرز الميزات التي جلبها التحديث الجديد ميزة الاستماع للرسائل الصوتية خارج الدردشة، وبالتالي إمكانية القيام بمهام متعددة على الهاتف أثناء الاستماع.

بالإضافة لميزة إيقاف التسجيل بشكل مؤقت، وميزة التمثيل المرئي التي ستعرض تمثيلاً مرئياً لصوت الرسالة الصوتية، وستساعد المستخدمين على متابعة التسجيل.

ومن الميزات الأخرى التي حصلت عليه ميزة الرسائل الصوتية في التطبيق، ميزة الاستماع للرسائل قبل إرسالها، وميزة تذكر التشغيل التي تنبه المستخدم على ضرورة إكمال الرسالة في حال توقف عن تسجيلها مؤقتاً، وميزة تشغيل سريع للرسائل المعاد توجيهها.

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