البوسنة والهرسك.. مساجدها تتأهب لاستقبال شهر رمضان المبارك

تتأهّب مساجد عاصمة البوسنة والهرسك، سراييفو لاستقبال شهر رمضان المبارك الذي يحل غدا السبت، بالتنظيف والترتيب والتجهيز.

ويتسابق المسلمون في سراييفو للقيام بالاستعدادات والتحضيرات لاستقبال الشهر المبارك في المساجد وغيرها من الأماكن التي تضم تجمعات كبيرة.

وأوضح إمام مسجد «سدرنيك» سعاد باليتش للأناضول، أنّ تنظيف وترتيب المساجد والمنازل والحدائق والساحات من علامات حلول شهر رمضان وفقا للعادات في البلاد، مضيفا «نعتني بنظافة وترتيب المساجد التي تعد من أكثر الأماكن التي تجمعنا خلال شهر رمضان المبارك».

من جهته قال عضو الذراع الشبابي لجماعة «سدرنيك» بنيامين سالاكا، إنّ الشباب ينظفون المسجد كل عام قبل حلول رمضان.

يشار إلى أنّ الاتحاد الإسلامي في البوسنة والهرسك أعلن في وقت سابق، أنّ السبت الموافق 2 من أبريل الحالي هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

