تويتر تُبشّر مشتركيها بميزة طال انتظارها

أثارت تغريدة نشرتها شركة تويتر على حسابها الرسمي -الجمعة- جدلاً واسعاً وحيرة بين مشتركي موقع التواصل الاجتماعي ذائع الصيت بين مُصدّق ومكذب، لا سيما أن فيسبوك يوفر الميزة المعلن عنها من طرف تويتر بعد طول انتظار.

وغردت تويتر على حسابها قالت خلالها إنها تشتغل على إضافة ميزة تتيح لروادها تعديل تغريداتهم، ما دفع المشتركين إلى الجدل وأخذتهم الحيرة، كون هذا الإعلان ينشر في غرة أبريل التي اشتهرت بــ” يوم كذبة أبريل”.

وردت شركة تويتر بعد موجة الجدل على سؤال روادها عن مصداقية التغريدة، وما إذا كانت مجرد مزحة، وأوضحت الشركة أنه لا يمكنها حالياً التأكيد أو النفي، وأنها ستصدر بياناً إزاء الأمر قريباً، وبينما رحّب البعض بالتغريدة، اعتبرها آخرون مثيرة للضحك، فيما لم يرها قسم ذلك كذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن ثمة من يعتبر عدم إمكانية تعديل التغريدة ميزة تتفرد بها تويتر عن مواقع سوشيال أخرى كفيسبوك، خاصةً فيما يتعلق بتغريدات الرأي وتوثيق النصوص بإعطائها مصداقية وعدم خضوعها للتلاعب، بالمقابل تجدها بعض المؤسسات نقصاً خاصةً في الحسابات التي تخص صفحات المؤسسات الإعلامية وكذلك عند الكثير من الأفراد.

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