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الصحة الروسية تسجل أول لقاح أنفي في العالم ضد فيروس كورونا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

روسيا – أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الصحة الروسية، امس عن تسجيل أول لقاح أنفي في العالم ضد فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الخدمة أن “وزارة الصحة الروسية سجلت الشكل الأنفي للقاح (سبوتنيك V) للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، الذي طوره مركز غاماليا الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة في روسيا الاتحادية”.

وأوضحت الوزارة أن اللقاح الأنفي يتكون من جرعتين تفصل بينهما ثلاثة أسابيع، مضيفة أنه يمكن استخدامه من قبل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكبر.

وكان نائب مدير مركز “غاماليا”، دينيس لوغونوف، قال في وقت سابق إن اللقاح الأنفي الجديد ضد كورونا يترك حدا أدنى من التأثيرات الجانبية على متلقيه.

المصدر: RT

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صحيفة المرصد الليبية

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