استمدي تفاصيل أناقتك من خزانات نجمات مسلسلات رمضان 2022

تحظى نجمات مسلسلات رمضان 2022 باهتمام الجميع، فالكثيرات منهن يشاركن في أعمال باتت تلفت الأنظار من خلال الدعاية التي تقام لها، وفي هذا السياق تنشر الممثلات عبر حساباتهن الخاصة على تطبيق الصور والفيديوهات “انستغرام” البوسترات الدعائية لتلك الأعمال، وتظهر كل منهن بإطلالة مميزة اختارتها لإبراز الشخصية التي تؤديها في العمل.

ومن هؤلاء نور اللبنانية وإلهام الفضالة وأمينة خليل وغدير السبتي.

وحتىتتمكني من اختيار إطلالاتك؛ اخترنا لك بعض الأفكار من خزانات هؤلاء الفنانات.

نور

تشارك الفنانة اللبنانية المقيمة في مصر في مسلسل “راجعين يا هوى” المقتبس عن المسلسل الإذاعي الذي ألفه السيناريست الراحل أسامة أنور عكاشة، ويشاركها البطولة الفنان خالد النبوي، وفي ملصق العمل الدعائي تظهر الممثلة وهي ترتدي أوفرول باللون المائل إلى البرتقالي، وتميز التصميم بحزام عريض عند الخصر وساقين واسعتين. وقد أضافت إليه قميصاً باللون الأسود، يمكنك أن تعتمدي هذه الإطلالة لحضور أي مناسبة رمضانية، فهي أنيقة دون مبالغة.

إلهام الفضالة

لا تغيب الفنانة الكويتية عن معظم المواسم الرمضانية، وفي هذا العام تشارك في الجزء الثاني من مسلسل “أمينة حاف” الكوميدي إلى جانب كلٍّ من شهاب جوهر وطيف وغدير السبتي وفهد باسم وطلال باسم، وهو ما أعلنته من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الخاص على “انستغرام”، ومن خزانتها الخاصة؛ اخترنا لك هذه المجموعة التي تتضمن سروالاً من القماش الناعم باللون الأبيض ونقشات زرقاء وسترة بالقماش واللون نفسيهما مع حزام في الوسط وكنزة خفيفة بيضاء.

أمينة خليل

تتألق الفنانة المصرية الشابة في هذا الموسم الرمضاني من خلال مشاركتها في مسلسل “العائدون” إلى جانب الممثل المصري أمير كرارة، وهو ما يظهر من خلال بوستر العمل الذي نشرته على حسابها الخاص على تطبيق “انستغرام”، وكي تتألقي بدورك في الجلسات الرمضانية؛ انتقينا لك من مجموعة ملابسها هذه الإطلالة الكاجوال، يمكنك أن ترتدي قميصًا أبيض طويلاً مريحًا مع سروال جينز باللون الفاتح وبعض الإكسسوارات الناعمة، وهكذا ستتميزين بالأناقة البسيطة وتشعرين بالراحة في الوقت نفسه.

غدير السبتي

تعرف الممثلة الكويتية غدير السبتي بأناقتها الدائمة، وهو ما يظهر من خلال هذه الإطلالة حيث اختارت مجموعة كاملة باللون الأسود، فقد نسقت سروالاً واسعًا مع كنزة كلاسيكية وسترة طويلة، وأضافت حقيبة كبيرة وقبعة موقعتين من العلامة الفاخرة نفسها، ونشير إلى أنها تشارك في الجزء الثاني من مسلسل “أمينة حاف” إلى جانب مواطنتها إلهام الفضالة وآخرين.

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