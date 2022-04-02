يسرا تواصل تشويق عشاقها لمسلسل أحلام سعيدة

واصلت الفنانة المصرية يسرا تشويق عشاقها لمسلسلها الجديد “أحلام سعيدة” الذي ستعرض أولى حلقاته مع بداية شهر رمضان.

ووصفت الفنانة الكبيرة المسلسل بعبارة “دمه خفيف” وقالت إنها أرادت من خلاله الخروج من عباءة المسلسلات الدرامية التي قدمتها في الفترة الماضية، وأشارت إلى أنها لم تقدم أي عمل خفيف وكوميدي منذ مسلسل ” شربات لوز”.

وعبّرت يسرا عن سعادتها بالشخصية التي ستقدمها في المسلسل، وقالت إنها لم تقدم شخصية مشابهة لها في حياتها.

وتحدثت الفنانة المصرية في مداخلة هاتفية عن العمل، وأوضحت أنه كان سيعرض في السينما فقط، قبل أن يتم تحويله إلى مسلسل يتناول حياة 3 صديقات يقمن بمساعدة بعضهن البعض على تجاوز المحن التي تواجههن.

ومسلسل “أحلام سعيدة” من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة، وبطولة يسرا، غادة عادل، نور محمود، مي كساب، نبيل نور الدين وغيرهم من الفنانين.

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