ويل سميث يستقيل من أكاديمية الأوسكار

أعلن الممثل الأميركي ويل سميث استقالته من أكاديمية فنون السينما وعلومها المسؤولة عن توزيع جوائز الأوسكار، بسبب الصفعة التي وجهها لمقدم الحفل كريس ورك.

وقال الفنان العالمي في بيانٍ نشرته مجلة فارايتي إن الصفعة التي وجهها للممثل الفكاهي جرحت الكثير من الناس كعائلة كريس، والأصدقاء والأحباء الذين كانوا يتابعون حفل الأوسكار من منازلهم.

واختتم الممثل، البالغ من العمر 53 عامًا، بيانه بتقديم استقالته، وأكد قبوله جميع القرارات التي سيصدرها مجلس الإدارة بحقه.

وكان ويل سميث قد فاجأ الجميع عندما وجه صفعة للممثل الفكاهي كريس ورك بسبب تنمر على زوجته.

يذكر أن الممثل الأميركي فاز بالحفل بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم “الملك ريتشارد”.

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