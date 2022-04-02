شاشات العرض بأنواعها تحتاج منا إلى معرفة العديد من التفاصيل؛ لتحديد الخيار المثالي. في هذا المقال سنضع مجموعة من الخطوات والتي تشكل دليل شراء شاشة للمبتدئين؛ فتبابعوا معنا:

حدد المقاس

يعد المقاس هو أول ما يجب التركيز عليه عند التفكير في شراء شاشة عرض؛ فغالبًا ما يكون الغرض من هذه الشاشة أن تكون داعمة في الأعمال التي تحتاج دقة مثل البرمجة، أو أعمال المونتاج، وبالطبع هذا لا يعني أن الاستخدام الشخصي لا يهتم بالمقاس؛ بل إن مقاس الشاشة يساهم في مشاهد ممتعة ومريحة للعين. والمقاس المناسب لشاشة جيدة يكون في حدود مقاس 28 بوصة لضمان رؤية مميزة.

التصميم والحجم

على الرغم من أن العوامل الظاهرية قد لا تهم البعض، لكن ذلك لا يعني أنها بلا قيمة؛ فالتصميم المميز والحجم والوزن الخفيف أمور لا يمكن التغافل عنها بأي حال من الأحوال.

العرض اللاسلكي

جودة الشاشة الذكية تتمثل في خواص متعددة، ومنها العرض اللاسلكي؛ وهو سيلة تساعد في عدد من الأغراض مثل العمل أو الرفاهية؛ لذا يجب أن تركز على هذه النقطة عند البحث عن شاشة جديدة، وتعرف جيدًا القدرة على العرض ونطاق العمل وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالعرض اللاسلكي، والتي تعطيك الأفضلية بناءً على رغبتك وحاجتك الخاصة.

درجة النقاء وتدرج الألوان

تدرج درجات الألوان ودقة العرض وجودة الرؤية من العوامل المؤثرة جدًا على قرار الشراء، ولا يمكن أن نفكر في شراء شاشة دون السؤال عن هذه الأمور. فهذه التفاصيل يجب أن نضعها في عين الاعتبار؛ إذ أردنا أن نصل إلى المنتج الأجود والذي يناسب مرادنا. كما أننا نرشح درجة نقاء لا تقل عن درجة دقة ونقاء 3840 × 2560.

دعم لوحة المفاتيح والماوس

بالطبع فإن الشاشة يجب أن تدعم لوحة المفاتيح الذكية وتدعم التحكم الماوس؛ فهي أمور لا بد من توافرها؛ لتكون الشاشة متكاملة، وتؤدي الغرض المطلوب منها. ويمكنكم الاستفادة منها في الأمور العملية بسهولة وبشكلٍ مرن.

وحدة صوت

من المميزات التي يجب التركيز عليها عند اختيار شاشة، أن تحتوي على وحدة صوت تشمل مايكروفون و مكبر صوت، وهذا سيضمن لكم تجربة جيدة عند التشغيل؛ فليس من المنطقي الحصول على شاشة والاستعانة بسماعات إضافية؛ لذلك فعليك أن تركز عند الاختيار وتبحث عن مميزات وحدة الصوت المتوفرة في الشاشة قبل الشروع في عملية الشراء.

الضمان

عند الشراء بشكلٍ عام؛ فإن البحث عن الضمان الأطول من الأمور المهمة للحصول عى حقوقك كاملة؛ فإلى جانب المميزات الخاصة بالمنتج، يجب أن نضع في عين الاعتبار؛ أن الضمان يجب ألا يقل عن عامين؛ لضمان الوصول إلى مراكز الصيانة بسهولة في حالة حدثت أي مشكلة لأي ظرف أو سبب، وهذه من الأمور التي ستوفر علينا الكثير في المستقبل.

ويجب أيضًا أن ننظر إلى جانب آخر مثل سهولة التحكم من خلال اللمس وغيرها من الأمور التي تتسم بالمرونة؛ فهي أمور إضافية لكنها مهمة، وستشكل فارقًا عند الاستخدام. كان هذا المقال بمنزلة دليل موجز لمن يبحث عن شاشة ذكية لمختلف الأغراض، نرجو أن نكون قدمنا الفائدة المرجوة منها، وانتظروا منا كل جديد. أيضًا، هناك شيء آخر أخبر به أصدقائي الذين يرغبون في شراء شاشة عرض: إذا كنت ترغب في شراء شاشة جيدة ورخيصة، يمكنك التفكير في شرائها من Huawei. لدى Huawei عرض جهاز كمبيوتر محمول فائق الآن، اذهب وشاهد ما إذا كان لديك الإلكترونيات التي تحتاجها!