شاب هندي يخترق موقع شركة طيران من أجل حقيبته

أقدم مهندس الكمبيوتر الهندي نادان كومان، على اختراق موقع شركة طيران إندي غو الملحية؛ من أجل استعادة حقيبته المسروقة.

وقال الشاب الهندي، البالغ من العمر 28 عامًا، إنه استبدل حقيبته مع شخص آخر بالخطأ، وأشار إلى أنّه طلب من الشركة مرارًا وتكرارًا إعطائه معلومات عن ذلك المسافر، إلا أن رفض شركة الطيران دفعه لاختراق موقعها.

وقام الشاب الهندي بتصفح الموقع ومحاولة البحث عن أي معلومة تساعده في العثور على الشخص، وبعد فشله؛ قام بالضغط على زر F12 الموجود بلوحة المفاتيح، لتفتح له لوحة المطور لموقع الشركة.

وبعد ذلك تمكن نادان من معرفة المسافر الذي أخذ حقيبته، وقام بالتواصل معه من أجل استردادها واستعادتها.

يذكر أن شركة الطيران الهندية بررت رفض منح الشاب اسم الشخص الذي أخذ حقيقته بسياسة الخصوصية الموجودة فيها والتي تقضي بالحفاظ على بيانات الركاب وعدم الإفصاح عنها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية