سامسونج قد تسمح لك بإصلاح هاتفك بنفسك في المستقبل!

العديد من مالكي الهواتف الذكية يتمنون لو كان لديهم الأدوات المناسبة ليكونوا قادرين على إصلاح هواتفهم المعطوبة بأنفسهم. في الوقت الحالي، تضطر الشركات الكبرة مثل سامسونج وابل بإعطاء هذه الأدوات لبعض الأشخاص بعينهم من أجل القدرة على إصلاح الهواتف الذكية.

أعلنت شركة سامسونج للتو أنها ستمنح مستخدمي كل من Galaxy S20 و Galaxy S21 الأدوات اللازمة لإصلاح هواتفهم بأنفسهم.

بالطبع وكما تعلمون فإن الحوادث والكوارث من الممكن أن تحدث في لحظة أو “غمضة عين”. فمن الممكن عند إخراج الهاتف من جيبك يسقط على الأرض، أو من الممكن أن يسقط من على الطاولة دون أن تلتفت له. هذه الأخطاء الغير مقصودة تتسبب أحياناً في تلف بعض أجزاء الهاتف.

الشركات المصنعة تهتم بصيانة الهاتف مقابل مئات الدولارات، ولكن أحياناً قد تجد نفسك مُضطر على تحمل تكلفة نصف الهاتف تقريباً لمجرد إصلاحه.

سوف تسمح سامسونج لك بإصلاح هاتفك بنفسك

هل تعلم أن تكلفة إصلاح شاشة هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra التي تُعاني من خدوش أو تشققات تصل إلى 289$ دولار أمريكي؟ أما إذا أردت إصلاح شاشة الطراز القياسي “Galaxy S22” فسوف تضطر على دفع 199$ دولار أمريكي.

لحسن الحظ، طورت شركة سامسونج برنامج جديد يعتمد على الإصلاح الذاتي، حيث عقدت شركة سامسونج الولايات المتحدة الأمريكية شراكة مع شركة iFixit لتزويد مالكي الهواتف بالأدوات اللازمة لهم لإصلاح هواتفهم بأنفسهم.

يبدو أن هذا البرنامج يركز على جعل المستخدم قادر على استبدال الشاشة والزجاج الخلفي ومنفذ الشحن وعلى الرغم من إنها مجموعة بسيطة جداً من المكونات إلا إنها تعتبر أكثر الأجزاء التي تتعرض دائماً للتلف على الإطلاق والتي يتم استبدالها بكثرة في مراكز الصيانة.

بناءً على تقرير شركة سامسونج، فالهواتف الوحيدة التي ستخدل حيز التنفيذ تبعاً لهذا البرنامج هي سلسلة Galaxy S20 و Galaxy S21 وستتمكن أيضاً من إصلاح Galaxy Tap S7 Plus.

على الرغم من أن القائمة ليست طويلة كما كنا نتمنى ولكنها في نفس الوقت تعتبر بداية جيدة جداً ومن المتوقع أن توسع شركة سامسونج قائمة الأجهزة المتوافقة مع هذا البرنامج خلال المستقبل القريب.