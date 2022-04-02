صبري فواز يلعب دور محمد مرسي في الاختيار 3

نشر الفنان المصري صبري فواز صورة جديدة على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، شوق من خلالها متابعيه لدوره في مسلسل الأختيار 3.

ومن المتوقع أن يلعب الفنان المصري دور محمد مرسي، وبدا الشبه واضحًا بينه وبين الرئيس المصري السابق في الصورة التي نشرها.

وسيتناول الجزء الثالث من المسلسل الذي عرف نجاحًا كبيرًا في الجزأين السابقين ملف من ملفات الشرطة المصرية، وسيُسلط الضوء على ثورة 30 يونيو 2013 التي أطاحت بحكم الإخوان في مصر.

يذكر أن الجزء الثالث من مسلسل الاختيار سيكون من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد السقا، أحمد عز، ياسر جلال، خالد الصاوي، صبري فواز، وغيرهم من النجوم.

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