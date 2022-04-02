تطبيق تويتر لم يعد يعمل على هواتف الايفون القديمة

تطبيق تويتر توقف فجأة على هواتف ايفون 6 وايفون 6 بلس وأظهر رسالة للمستخدمين يخبرهم أن عليهم الترقية إلى تحديث iOS 14.

ايفون 6 وايفون 6 بلس هي هواتف تم إطلاقها عام 2014 ثم توقفت ابل عن إنتاجها لاحقاً بعدها بعامين، واستمرت تلك الهواتف في الحصول على التحديثات الدورية من ابل حتى عام 2019 مع إطلاق تحديث iOS 13، وقد كان آخر التحديثات التي وصلت الجهاز iOS 12.4.9.

تويتر أسقط الدعم عن تحديث iOS 12 في بدايات عام 2021 لكن ظل المستخدمون على هواتف ايفون 6 و ايفون 6 بلس فما أقدم لديهم القدرة على الوصول لتويتر من خلال نسخة أقدم من التطبيق.

الآن، صدر تحديث جديد لتطبيق تويتر جعل من غير الممكن أن يعمل التطبيق على نظام iOS 12 أو iOS 13 ليتوقف التطبيق بشكل شبه كامل عن العمل. بات من الممكن للمستخدم رؤية بعض التغريدات على الشاشة الرئيسية لكن مزايا التطبيق الأخرى توقفت عن العمل.

نسبة مستخدمي هواتف الايفون التي تعمل بنظام iOS 13 فما أقدم تقدر بنحو 2% هي نسبة تبدو بسيطة لكنها تعني في الواقع عدد كبير من المستخدمين. الحل المتاح الآن لأولئك المستخدمين هو الوصول إلى تويتر من خلال متصفح سفاري أو أي متصفح آخر على الايفون، وبالطبع توجد تطبيقات تويتر بديلة للتطبيق الرسمي لكن معظمها يحتاج إلى إصدارات أحدث من iOS.