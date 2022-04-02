المشروبات قليلة السكر تقلل خطر الإصابة بالسكري

كشفت دراسة جديدة نشرت على موقع شبكة “جاما أوبن نيتوورك الطبية” أهمية تناول المشروبات القليلة أو عديمة السكر إنقاص الوزن، والوقاية من مرض السكري أو التحكم به.

وعمد الباحثون إلى تقسيم المشاركين في الدراسة إلى ثلاث مجموعات، حيث تناولت المجموعة الأولى مشروبات السكر العادي، والثانية مشروبات محلاة بسكريات بديلة قليلة السعرات أو خالية منها، أما الثالثة فتناولت الماء فقط.

وأظهرت الدراسة انخفاض الوزن وعدم ارتفاع السكري بالنسبة للأشخاص الذين تناولوا المشروبات القليلة أو عديمة السكر مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا مشروبات السكر العادي.

وأشار الباحثون إلى أن تناول المشروبات عديمة السكر يعطي نتائج قريبة من تناول المياه كبديل للمشروبات السكرية.

وقال الباحثون إن الأشخاص الراغبين بإنقاص وزنهم وضبط السكري أو الوقاية منه سيكونون قادرين على القيام بهذا الأمر من خلال تناول المشروبات القليلة أو عديمة السكر.

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