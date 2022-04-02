رانيا يوسف تغيب عن رمضان 2022 في آخر اللحظات

خرجت الفنانة المصرية رانيا يوسف من السباق الرمضاني في اللحظات الأخيرة بعدما أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل “عالم تاني” تأجيل عرض المسلسل لصعوبة إنهاء التصوير في الوقت المحدد.

وكانت الشركة المنتجة قد روجت للمسلسل الذي تلعب بطولته رانيا يوسف قبل فترة من خلال نشر البوستر الدعائي.

وسيتناول المسلسل الذي ينتمي لنمط التشويق والإثارة قصة نغم عازفة البيانو التي تتعرض لحادث يغير حياتها بشكلٍ كلي، ويجعلها تصل لمرحلة عالية من الوعي والروحانية تساعدها على كشف حقيقة أقرب الناس لها.

ومسلسل “عالم تاني” من تأليف إسلام يوسف، وإخراج عبد العزيز شحاد، وبطولة إلهام عبد البديع، مروة عبد المنعم، حسام فارس، أيمن عزب، مصطفى حشيش، وغيرهم من الفنانين.

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