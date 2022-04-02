تنويه – شاومي تُخفّض أداء بعض هواتفها الرائدة حفاظاً على درجات حرارتها!

ربما وأنكم تعلمون أن شركة سامسونج كانت تخنق أداء هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra أثناء تشغيل بعض التطبيقات المعينة. حيث استخدمت الشركة تطبيق Game Optimization Service والشهير باسم “GOS” من أجل تحديد التطبيقات وخنق أداء الهاتف معها حتى لا يعمل بكامل طاقته من أجل الحفاظ على درجة حرارته وسعة الشحن.

يبدو أن شركة شاومي تفعل الشيء ذاته، حيث اكتشف John Poole مؤسس شركة Primate Laps وهي الشركة التي تقف وراء موقع معايير الأداء الشهير GeekBench أن هاتف Xiaomi Mi 11 يفعل الشيء ذاته بناءً على نوع التطبيق.

قام Poole باختبار الهاتف على إصدارين مختلفين من أداة قياس أداء GeekBench وقام باختبار الهاتف على لعبة الباتل رويال الشهيرة Fortnite واتضح له أن الأداء ينخفض مع اللعبة بنسبة 30% تقريباً.

عند تشغيل مراجعة GeekBench العادية استطاع هاتف Xiaomi Mi 11 أن يسجل 1129 نقطة و 3714 نقطة في الاختبارات المستندة على أداء النواة الفردية وتعدد النوى على التوالي.

ولكن عندما حاول أن يختبر الهاتف على نسخة مُقنعة من مراجعة GeekBench اتضح له أن الهاتف غير قادر على تسجيل سوى 791 نقطة و 3125 نقطة على التوالي.

وقد أكد Poole أن هذه الاختلافات تصنع فارق رهيب على صعيد مستوى الأداء مع عناوين الألعاب المتطورة والتي من أبرزها Gensin Impact.

بدى واضحاً له أن الهاتف لا يعمل بكامل طاقته بمجرد أن يكتشف الهاتف أن التطبيق المتواجد قيد التشغيل عبارة عن لعبة، ولكنه سيعمل بكامل طاقته بمجرد أن يكتشف أنه بداخل مراجعة معايير GeekBench لجذب اهتمام المراجعين وإعطاء نتائج خاطئة وغير حقيقية.

في الواقع، هذا هو نفس الشيء الذي فعلته شركة سامسونج مؤخراً مما أدى إلى استبعاد جميع هواتف Galaxy المتأثرة من على موقع GeekBench بدعوة التلاعب باسم العلامة التجارية.

ولكن بناءً على تقرير موقع Android Police فمن الواضح أن شاومي ستفعل الشيء نفسه مع هواتف Xiaomi 12 وقد أكد التقرير على أن كل من Xiaomi 12X و Xiaomi 12 Pro يواجهان نفس المصير المحتوم.

والآن نريد أن نسمع ما هي آراءكم بخصوص قيام شركات الهواتف الأندرويد بخنق وتخفيض أداء الهواتف الرائدة بناءً على أنواع وأسماء التطبيقات، فهل هي حنكة ذكية من أجل الحفاظ على درجة حرارة الهاتف أم إنها بمثابة حركة خداع للتحايل على المستخدم وتزويده بنتائج غير واقعية على مواقع قياس الأداء الشهيرة؟