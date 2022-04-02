أغنيات جديدة دخلت سباق بورصة الأغاني العربية

شهد الأسبوع الأخير من مارس ظهور أغنيات عربية جديدة.

حظيت بملايين المشاهدات عبر يوتيوب.

فيما يلي أبرز هذه الأغنيات:

10-ناصيف زيتون، أوقات، 257 ألف مشاهدة.

9- أمسي ميقو، صوتك يا مطر، 538 ألف مشاهدة.

8- الجندي، ديب ويب، 641 ألف مشاهدة.

7- مصطفى عنبه، الباشا، 1.828 مليون مشاهدة.

6- سيف نبيل، وين وين، 2.811 مليون مشاهدة.

5- عمر كمال، شيماء المغربي، وأسامة محمد، أوبريت ست عظيمة، 2,890 مليون مشاهدة.

4- ويجز، بعودة يا بلادي، 3,843 ملايين مشاهدة.

3- عبدو جمبيتا، في حومتك طايح، 4,940 ملايين مشاهدة.

2- حسين الجسمي، أمي جنة، 5,255 ملايين مشاهدة.

1- سيلاوي، شايف طيفك، 7,1 ملايين مشاهدة.

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