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أغنيات جديدة دخلت سباق بورصة الأغاني العربية

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد الأسبوع الأخير من مارس ظهور أغنيات عربية جديدة.

حظيت بملايين المشاهدات عبر يوتيوب.

فيما يلي أبرز هذه الأغنيات:

10-ناصيف زيتون، أوقات، 257 ألف مشاهدة.

 

9-   أمسي ميقو، صوتك يا مطر، 538 ألف مشاهدة.

8- الجندي، ديب ويب، 641 ألف مشاهدة.

7- مصطفى عنبه، الباشا، 1.828 مليون مشاهدة.

6-  سيف نبيل، وين وين، 2.811 مليون مشاهدة.

5- عمر كمال، شيماء المغربي، وأسامة محمد،  أوبريت ست عظيمة، 2,890 مليون مشاهدة.

4- ويجز، بعودة يا بلادي، 3,843  ملايين مشاهدة.

3- عبدو جمبيتا، في حومتك طايح، 4,940 ملايين مشاهدة.

2- حسين الجسمي، أمي جنة، 5,255 ملايين مشاهدة.

1-   سيلاوي، شايف طيفك، 7,1 ملايين مشاهدة.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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