يسرا تشارك في الأغنية الدعائية لمسلسل أحلام سعيدة

شاركت الفنانة المصرية يسرا فريق المهرجانات الشهير “المدفعجية” في غناء أغنية “فكك” التي ستكون الأغنية الدعائية لمسلسلها الرمضاني “أحلام سعيدة”.

وتعد هذه المرة الأولى التي تشارك خلالها يسرا في غناء أغاني المهرجانات.

وأغنية “فكك” من كلمات كنكا وشنيدي، وألحان المدفعجية، وتوزيع ديزل، وميكس وماستر أسامة طارق، وإشراف عام أحمد كراكيب.

كما شاركت الفنانات غادة عادل، شيماء سيف، ومي كساب فريق المدفعجية ويسرا في أداء الأغنية التي أطلقت عبر يوتيوب.

يذكر أن يسرا ستنافس في الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل ” أحلام سعيدة” الذي كتبته هالة خليل، وأخرجه عمرو عرفة، وسيُشارك فيه عدد من نجوم الدراما المصري يأتي في مقدمتهم، يسرا، غادة عادل، شيماء سيف، مي كساب، وغيرهم.

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