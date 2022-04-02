عمرو دياب يتصدر الترند بأغنية السر

أطلق الفنان المصري عمرو دياب أغنية السر من خلال تغريدة نشرها على حسابه في تويتر.

الأغنية تأتي ضمن الحملة الدعائية لهيئة البريد المصري خلال شهر رمضان المبارك، وستكون متوفرة بشكلٍ مجاني على تطبيق أنغامي.

وحرص الهضبة، من خلال فيديو كليب الأغنية، على إظهار الهوية المصرية الأصيلة، وعراقة هيئة البريد المصرية من خلال تصويره في مناطق متفرقة من العاصمة المصرية القاهرة كالقلعة، نفق الأزهر، وشوارع وسط البلد.

وأغنية “السر” من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم، وديجيتال ماستر أمير محروس، وإخراج طارق العريان.

يذكر أن عمرو دياب سَيلتقي عشاقه في الإمارات يوم 3 مايو القادم في حفلٍ سيُقام في الاتحاد أرينا في أبو ظبي بمناسبة عيد الفطر.

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