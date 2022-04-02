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غوغل تطلق الإصدار Chrome 100 بأيقونة جديدة

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طرحت شركة غوغل الأميركية الإصدار Chrome 100 الذي يعدّ أحدث الإصدارات من متصفحها الشهير Google Chrome.

وقالت الشركة إن التحديث الجديد سيتوفر لأجهزة Mac، وأجهزة الكمبيوتر، والأيفون، والأيباد والأندرويد.

وقامت غوغل بإجراء تغييرات على أيقونة المتصفح لأول مرة منذ العام 2014، حيث عمدت إلى تصميم أيقونة مبسطة، بألوان مشرقة وبدون أي ظلال.

وعالجت الشركة في الإصدار Chrome 100 العديد من مشكلات الأمان، من خلال توفير 28 تحديثًا أمنيًا.

وعمدت غوغل إلى توفير المميزات للمستخدمين بشكلٍ متتالٍ، وبعدد قليل في كل مرة، عوضًا عن إطلاق إصدارات ضخمة تحتوي عدد كبير من الميزات الجديدة، لذلك فإن هذا الإصدار لم يحمل عددًا كبيرًا من الميزات الجديدة.

يذكر أن المستخدمين سيكونون قادرين على تحميل الإصدار الجديد من متصفح Chrome 100 من خلال متجر آبل بالنسبة لمستخدمي أيفون، وغوغل بلاي بالنسبة لمستخدمي نظام أندرويد، وموقع الويب بالنسبة لمستخدمي أجهزة Mac.

 

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قناة 218 الليبية

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