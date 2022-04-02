روسيا تستعد لإطلاق متجر تطبيقات منافس لغوغل بلاي

أعلن فلاديمير زيكوف مدير المشاريع في شركة Digital Platforms الروسية عن استعداد بلاده لإطلاق متجر إلكتروني منافس لمتجر غوغل بلاي سيطلق عليه NashStore .

وقال فلاديمير إن التطبيق الجديد سيعمل في روسيا بدءًا من 9 مايو القادم، بعد الانتهاء من عمليات تطويره.

وأشار إلى أن روسيا أطلقت هذا التطبيق بعدما أصبحت خدمات تطبيق غوغل بلاي في البلاد محدودة بسبب العقوبات المفروضة عليها.

وأوضح أن المطورين الروس فقدوا جزءاً من دخلهم بإيقاف خدمات غوغل بلاي، ولم يعد بإمكان المستخدمين الروس شراء التطبيقات ودفع ثمنها بالطريقة المعتادة، الأمر الذي دفعهم لإنشاء المتجر الجديد.

وأكدّ مشاركة أكثر من سبعة آلاف شركة في عملية تطوير المتجر الإلكتروني الذي سيستفيد منه المواطنون الروس، ومواطنو الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

يذكر أن متجر NashStore سيتيح للمستخدمين إمكانية تحميل تطبيقات أندرويد وتثبيتها، ودفع الخدمات من خلال نظام الدفع الإلكتروني الروسي “مير”.

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