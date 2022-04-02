أميركية تدخل موسوعة غينيس بلقب أقصر امرأة في العالم

دخلت الشابة الأمريكية وايلدن أوميثي موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعدما حصلت على لقب أصغر امرأة في العالم بطول يصل إلى 72 سم.

وكانت الشابة، البالغة من العمر 19 عامًا، قد عانت عند ولادتها من خلل في الأنسجة أدى إلى إصابتها بنوع نادر من التقزم.

وتحدت وايلدن توقعات الأطباء بوفاتها بعد أيام من ولادتها، وظلت على قيد الحياة رغم المشكلات الصحية الكبيرة التي تعرضت لها.

وعبّرت وايلدن عن سعادتها كونها أول امرأة أميركية من هايتي تسجل رقمًا قياسيًا في غينيس، وقالت إنها مرت بعدد كبير من المصاعب في حياتها لكنها لم تستلم لها أبدًا.

وتعاني وايلدن من صعوبات كبيرة في المشي بسبب انحناء ساقيها، وتستخدم كرسيًا كهربائيًا من أجل التنقل، في حين تقوم والدتها بمساعدتها على التقاط الأشياء من الأماكن العالية.

وقالت الشابة إنها تحلم بالالتحاق بعلم الصيدلة في الجامعة بعد انتهائها من دراستها الثانوية هذا العام.

يذكر أن وايدن تنشر فيديوهات على يوتيوب عن حالتها وتجاربها الشخصية؛ من أجل توعيتها، بالإضافة إلى استخدامها مواقع التواصل الاجتماعي؛ من أجل التغلب على مشكلاتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية