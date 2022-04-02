ما هي شريحة ابل M1 Ultra فائقة السرعة؟

في مؤتمر ابل الذي انعقد مؤخراً مطلع شهر مارس 2022 تم الكشف عن أسرع معالجات ابل على الإطلاق حتى الآن وهو معالج M1 Ultra المصمم خصيصاً للعمل على أجهزة حاسوب Mac Studio الجديدة.

معالج ابل M1 Ultra هو رابع معالج تصدره ابل من تصميمها بعد معالج M1 ثم M1 Pro و M1 Max وهي معالجات موجه للعمل بالأساس على أجهزة ماك – وأجهزة الايباد أحياناً – بعد تخلي ابل عن معالجات إنتل.

معالج ابل M1 Ultra هو بالأساس عن معالجين من نوع M1 Max قامت ابل بدمجهما معاً في شريحة واحدة.

مثل باقي سلسلة M1، فإن M1 Ultra أكثر من مجرد معالج هي عبارة عن شريحة تضم معالج رئيسي CPU ومعالج رسوميات GPU وذاكرة عشوائية RAM ومعالج ذكاء اصطناعي ومعالج للصور وغير ذلك من المكونات الداخلية لذا فهي تعتبر شريحة متكاملة.

M1 Ultra يحتوي على 114 مليار ترانسستور وهو العدد الأكبر من الترانسستور في شريحة واحدة مصممة لحاسوب شخصي.

ابل استخدمت تقنية UltraFusion – كما أسمتها – لدمج شريحتي M1 Max معاّ في شريحة واحدة لزيادة السرعة والكفاءة وتقليل التأخير واستهلاك طاقة أقل.

معالج M1 Ultra مصممة بتقنية معالجة 5 نانومتر ومبني على معمارية ARM وهو من صناعة شركة TSMC عملاق صناعة إنتاج أشباه الموصلات بعد تصميم ابل.

المعالج الرئيسي CPU يحتوي على 20 نواة: 16 نواة عالية الأداء، و 4 أنوية حافظة للطاقة، ومعالج رسوميات يضم 64 نواة، ومعالج للذكاء الاصطناعي بـ 32 نواة، وإجمالاً يعتبر المعالج هو الأقوى لدى أبل وبالطبع يفوق أي معالج آخر من إنتاج إنتل.

يمكن أن تدعم الشريحة حتى 128 جيجابايت من الذاكرة العشوائية مع معدل نقل بيانات يصل إلى 800 جيجابايت في الثانية. يمكننا أن نسرد الكثير من المواصفات الفائقة للشريحة أو المعالج دون نكتفي!

الشريحة موجودة في حاسوب Mac Studio وهو حاسوب صغير الحجم يشبه الماك ميني السعر للنسخة ذات ذاكرة عشوائية 64 جيجابايت مع سعة تخزين 1 تيرابايت يبدأ من 4000 دولار أمريكي).