وكالة الفضاء الأوروبية تلغي معرض E3 2022

أعلن رئيس العلاقات العامة لشركة Razer، عن إلغاء معرض الترفيه الإلكتروني E3 20222 الذي كان مقرراً إقامته في منتصف يونيو القادم.

وأكدت وكالة الفضاء الأوروبية ESA في وقتٍ لاحق الخبر من خلال بيانٍ رسمي، وقامت بإرسال رسائل إلى الشركات التي كانت ستشارك في المعرض، من أجل إبلاغهم بقرار الإلغاء.

وقالت شركة IGN إنّها تلقت بياناً من وكالة الفضاء الأوروبية بإلغاء المعرض في العام الحالي، على أن يعود في العام القادم.

وكان من المقرر إقامة المعرض على أرض الواقع في العام الحالي، إلّا أنّ زيادة الإصابة بكورونا دفع المنظمين للإعلان عن إقامته افتراضياً، قبل أن يقوموا بإلغائه بشكلٍ نهائي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية