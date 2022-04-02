منوعات

وكالة الفضاء الأوروبية تلغي معرض E3 2022

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن رئيس العلاقات العامة لشركة Razer، عن إلغاء معرض الترفيه الإلكتروني E3 20222 الذي كان مقرراً إقامته في منتصف يونيو القادم.

وأكدت وكالة الفضاء الأوروبية ESA في وقتٍ لاحق الخبر من خلال بيانٍ رسمي، وقامت بإرسال رسائل إلى الشركات التي كانت ستشارك في المعرض، من أجل إبلاغهم بقرار الإلغاء.

وقالت شركة IGN إنّها تلقت بياناً من وكالة الفضاء الأوروبية بإلغاء المعرض في العام الحالي، على أن يعود في العام القادم.

وكان من المقرر إقامة المعرض على أرض الواقع في العام الحالي، إلّا أنّ زيادة الإصابة بكورونا دفع المنظمين للإعلان عن إقامته افتراضياً، قبل أن يقوموا بإلغائه بشكلٍ نهائي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك