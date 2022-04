نصائح لتجنب زيادة الوزن وخسارة الزائد منه في رمضان￼

قدمت منظمة الصحة العالمية 8 نصائح لمن يتملكهم هاجس زيادة الوزن في شهر رمضان الكريم، بسبب تناول أصناف متنوعة من الأطعمة والمشروبات التي تضم سعرات حرارية مرتفعة.

وقالت المنظمة في تقرير سابق لها، إن هذه النصائح لا تمكّن من تجنّب زيادة الوزن وحسب، بل تؤمّن أيضاً خسارة الوزن الزائد.

وفيما يلي نستعرض النصائح الثمانية:

شرب الماء

يجب شرب مقدار كاف من المياه خلال ساعات الإفطار، حيث يحتاج الجسم 8-12 كوبا يوميا، وهذا يوازي حوالي لترين من المياه، لكن يفضل توزيع هذه الكمية بين وجبتي الإفطار والسحور.

تجنب تناول الحلويات

المنظمة نصحت أيضا بالابتعاد عن تناول الحلويات لاحتوائها على نسب مرتفعة من السكريات والدهون المشبعة التي تزيد الوزن، وإذا لزم الأمر فيكفي الصائم قطعة صغيرة من الحلويات بعد الإفطار بساعتين.

نوم صحي

الحفاظ على نمط نوم صحي أمر محوري، لأن النوم المتوازن يساعد الجسم على حرق كميات كبيرة من الدهون.

ثلاث وجبات

تقسيم الإفطار إلى ثلاث وجبات، تبدأ بالخفيفة عند أذان المغرب، وهي مكونة من كوب واحد من المياه وثلاث حبات تمر وطبق من الحساء.

ثم يتبعها وجبة ثانية رئيسية بعد الإفطار بنصف ساعة، تضم عناصر غذائية متنوعة مثل الكربوهيدرات والخضراوات والبروتينات، ثم وجبة ثالثة بعد العشاء تحتوي على الفواكه.

الرياضة

باعتبارها أمرا محوريا في إنقاص الوزن، شددت المنظمة على ضرورة ممارسة التمارين الرياضية. وأشارت إلى أن أفضل وقت للتدريبات عقب الإفطار بساعتين، لإعطاء فرصة للمعدة للهضم. كما نصحت بالابتعاد عن ممارسة الرياضة خلال ساعات النهار وخاصة فصل الصيف، لأنها تعرض الصائم للعطش الشديد والجفاف، وهذا ينجم عنه مشاكل صحية نتيجة نقص السوائل بالجسم.8- تفادي الكافيينولنوم هادئ، نصحت المنظمة بعدم الإكثار من المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة، وعدم ممارسة أي نشاط بدني قبل ساعة من النوم. كما يفضل تجنب تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات على وجبة السحور لأنها قد تؤدي إلى الأرق.

متوازن.. متنوع.. صحي

نصحت المنظمة الصائم بالاعتماد على غذاء متوازن ومتنوع، ويحتوي على كميات كبيرة من الخضراوات الغنية بالألياف، فهي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء.

كما نصحت بضرورة تحضير الأطعمة بطريقة صحية، والابتعاد عن المقليات، وذات النسب المرتفعة من الملح والبهارات لأنها تعيق خسارة الوزن.

الابتعاد عن المشروبات الغازية

الابتعاد عن شرب العصائر الصناعية والمشروبات الغازية في وجبة الإفطار والسحور مهم أيضا لأنها تحتوي على نسب مرتفعة من السكر والدهون، وتزيد من خطر الإصابة بالسمنة والسكري، واستبدالها باللجوء إلى شرب العصائر الطازجة دون إضافة سكر.

