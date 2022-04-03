لأصحاب الميزانيات المحدودة – هاتف OnePlus Nord 2T قادم بشاشة 90Hz وسرعة شحن 80 وات!

تم تسريب العديد من المواصفات الرئيسية لهاتف شركة OnePlus المرتقب OnePlus Nord 2T والتي كشفت عن دعم الهاتف لسرعة شحن 80 وات.

هاتف OnePlus Nord 2T يدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات

من المعروف أن هذا الهاتف يستهدف مستخدمي الفئة المتوسطة وأصحاب الميزانيات المحدودة ولذلك سيكون ميسور التكلفة من حيث القيمة السعرية.

ولكن بالرغم من ذلك، يحتوي الهاتف على مواصفات ممتازة يمكن اعتبارها على إنها “قاتلة” أو بعبارة أخرى “مواصفات أعلى من المتوسطة” حيث سيتم تشغيل الهاتف بواسطة شريحة ميديا تيك متوسطة المدى الجديدة كلياً Dimensity 1300 SoC مقترنة بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت وتصل إلى 12 جيجابايت من النوع LPDDR4X.

سيأتي الهاتف بخيارين مختلفين من حيث سعة التخزين والخيار الأول سيأتي بذاكرة تخزينية 128 جيجابايت بينما الخيار الثاني سيأتي بسعة تخزين 256 جيجابايت ونوع شريحة التخزين هو UFS 3.1 وهي أسرع شريحة تخزين متاحة لمنصات الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد مثل المتواجدة في جميع هواتف الفئة الرائدة.

من الضروري أن يأتي الهاتف بأحدث إصدار من نظام تشغيل شركة جوجل وهو أندرويد 12 ولكن بالتأكيد سيتم شحن الهاتف بواجهة المستخدم المخصصة من الشركة وهي واجهة OxygenOS 12.

مثل العديد من هواتف الشركة الأخرى، يُقال أنه سيحتوي على شريط تمرير جانبي يتيح لك القدرة على استبدال وضع الصوت من الخارج دون أن تضطر على فتح شاشة القفل.

أيضاً سيتم تجهيز OnePlus Nord 2T بسماعات ستريو مزدوجة وسيستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 80 وات.

لم يتطرق التسريب للحديث عن تقنية الشحن اللاسلكي وبالتالي من المستبعد أن يدعم الهاتف الذكي تقنية الشحن اللاسلكي ولكنه أمر متوقع بالنظر إلى الفئة السعرية التي ينتمي إليها. ولكن بالإضافة إلى ذلك فلن يدعم الهاتف أيضاً الشحن السلكي العكسي.

شاشة AMOLED بمعدل تحديث مرتفع

سيحتوي الهاتف على لوحة عرض AMOLED دقتها +FHD قياس 6.43 بوصة بمعدل تحديث مرتفع سرعته 90Hz وعلى الرغم من إنها ليست بنفس جودة شاشة 120Hz إلا أنها من المتوقع أن تقدم أداء جيد جداً وأفضل كثيراً مقارنة بشاشات 60Hz.

الجانب الأمامي يشتمل على كاميرا واحدة والجانب الخلفي يشتمل على ثلاث كاميرات. الكاميرا الخلفية الرئيسية هي عبارة عن مستشعر بدقة 50 ميجابكسل مدعوم بتقنية التثبيت البصري OIS مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا أحادية اللون بدقة 2 ميجابكسل. بينما تأتي الكاميرا الأمامية على هيئة مستشعر بدقة 32 ميجابكسل.

على الرغم من عدم تسريب الجدول الزمني المخطط لموعد الإعلان عن هاتف OnePlus Nord 2T بشكل رسمي، ولكن بناءً على كم التسريبات التي تعرض لها الهاتف مؤخراً فمن المؤكد أننا أصبحنا على مقربة من هذا الموعد.