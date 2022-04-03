تحديث لتطبيق فيسبوك ماسنجر يتيح إضافة اختصارات جديد في المحادثات الجماعية!

على مر السنين حصل تطبيق فيسبوك ماسنجر بالعديد من التغييرات وذلك من أجل تسهيل عملية التواصل بين الأشخاص من مختلف أنحاء العالم.

مؤخراً، ومن خلال تحديث جديد للتطبيق المملوك من قِبل شركة ميتا فسوف يضيف “فيسبوك ماسنجر” اختصارًا جديداً خاص به لمساعدة البشر على التواصل بشكل أفضل في المحادثات الجماعية.

تحاول جميع تطبيقات المحادثات والدردشة جذب المستخدمين من خلال المزايا الجديدة التي يتم إطلاقها بين كل حين والأخر، ومن الواضح أن تطبيق فيسبوك ماسنجر لا يريد أن يبقى وحيداً في المؤخرة أو أن يتخلف عن اللحاق بالركب.

بناءً على منشور رسمي، أعلنت شركة ميتا أن تطبيق المراسلة الفوري الخاص بها “فيسبوك ماسنجر” حصل على اختصارات جديدة غاية في الأهمية وهي عبارة عن مجموعة اختصارات شبيهة لما يتم رؤيته على تطبيق التواصل الشهير Slack.

الغرض أو الهدف الرئيسي من وراء التحديث الجديد هو زيادة الكفاءة العملية وإضافة المزيد من المرح إلى تطبيق المحادثات الشهير على أن يكون هناك اختصارين جدد لكل من مستخدمي أندرويد و iOS على حد سواء.

الاختصارات الجديدة تُعرف بــــ [email protected] و silent/ وأعتقد أنكم أيقنتم بالفعل الغرض من هذه الاختصارات.

الهدف من وراء اختصار [email protected] هو استعداء جميع أصدقائك بداخل الجروب في وقت واحد من أجل لفت انتباههم وهي ميزة جديدة ترفع من كفاءة نظام عمل التطبيق بشكل كبير.

يتيح لك اختصار silent/ إرسال رسالة لجميع أفراد المجموعة دون إزعاجهم

بالإضافة إلى اختصار [email protected] فيمكنك أيضاً الاستفادة من اختصار silent/ المتوفر بالفعل على تطبيق انستجرام حيث لن يتلقى أفراد المجموعة إشعار برسالتك على الإطلاق.

ولكن في الواقع هذا ليس كل شيء. لدى شركة فيسبوك المزيد من الخطط في المستقبل، وقد أكدت على إنها مستعدة على إضافة اختصارات أخرى خلال وقت قريب. تريد شركة ميتا إضافة المزيد من الاختصارات في تطبيق الدردشة الخاص بها لسبب ما.

يُقال أن الشركة تخطط لإضافة اختصار Pay/ ولكنه وللأسف الشديد لن يكون متاحاً إلا من أجل مستخدمي فيسبوك ماسنجر في الولايات المتحدة الأمريكية فقط. سيساعد هذا الاختصار في تسهيل عملية إرسال الأموال أو المدفوعات وتلقيها بداخل محادثات ماسنجر وربما تكون ميزة جديرة بالاهتمام ومفيدة للمستخدمين الذين لا يعتمدون على باي بالي.