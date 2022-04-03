مراجعة هواوي نوفا 9 إس إي Huawei Nova 9 SE

شركة هواوي من الشركات الرائدة في صناعة الهواتف في العالم، لأنها تهتم دومًا بأدق التفاصيل؛ التي تجذب المستخدم، في هذا المقال سنعرض لكم مراجعة huawei nova 9 SE ؛ فتابعوا معنا:

التصميم والحجم

دومًا ما يلفت انتباه المستخدم حجم الهاتف وتصميمه الخارجي، وهذه عوامل مهمة، ولا يمكن إغفالها عند المراجعة، يتميز الهاتف الحالي بتصميمٍ جذاب ومميز، بالإضافة إلى حجمه الرائع؛ إذ إن طوله 164.64 مم وعرضه 75.55 وسمكه يصل إلى 7.94 مم، كما أن وزن الجهاز مثالي للغاية؛ إذ إنه 191 جم ويشمل وزن البطارية الداخلية.

الشاشة

الشاشة في الهاتف الحالي تنتمي إلى فئة شاشةTFT LCD (IPS) وتتميز بجودتها العالية، وبالنسبة لحجم الشاشة؛ فإنه يبلغ 6.78 بوصة، وبها خاصية الألوان المتعددة التي تصل إلى 16.7 مليون لون. الشاشة تتميز بدقةٍ عالية تبلغ 2388 x ‏1080 بكسل مما يضمن للمتسخدم مشاهدة ممتعة ودقيقة، وجودة عرض ممتازة. بالإضافة إلى التصميم الخارجي للشاشة الذي يجعل الهاتف خيار مثالي لكم.

الكاميرا

تتنافس الشركات في إنتاج أفضل الكاميرات؛ وذلك لأن كاميرا الهاتف لا غنى عنها؛ فهي التي تحفظ لنا أفضل اللحظات، وكلما كانت الدقة والجودة بالدرجة المطلوبة، كان الإقبال على الهاتف أكثر. وهذا ما وضعته شركة هواوي أمامها عند إنتاج الإصدار الحالي هواوي نوفا 9 إس إي. حيث يتميز الهاتف أنه مزود بـ

الكاميرا الخلفية

عدسة بدقة عالية تبلغ 108 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة واسعة، كما إن الكاميرا الخلفية مزودة بعدسة ذات زوايا عريضة مما يجعلها فائقة الوضوح ودرجة دقتها تبلغ 8 ميجا بكسل، وتدعمها عدسة واسعة إضافية. إضافة إلى ما سبق يوجد عدسة عمق بدقة 2 ميجابكسل، ومعا عدسة واسعة داعمة. وكذلك عدسة ماكرو تصل دقتها إلى 2 ميجابكسل. كل هذه المميزات تعطي المستخدم القدرة على التصوير بدقة عالية وبكفاءة وجودة تجعل الصور مليئة بالتفاصيل الجذابة.

الكامير الأمامية

الجهاز مزود بكاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي المميزة، ومن مميزات الكاميرا الأمامية: دقة في التصوير تصل إلى 16 ميجابكسل. وتدعم دقة تصوير حتى x1080 1920بكسل، بالإضافة إلى عدد أوضاع مختلفة للتصوير بالكاميرا الأمامية، مثل: (التصوير الليلي، والبورتريه، وتصوير مقاطع الفيديو، والتصوير بتقنية التحكم الصوتي، وغيرها من المميزات)

البطارية والشحن

من أهم مميزات الهاتف الحديث أن يتمتع ببطارية جيدة، ويمكث الشحن لأطول فترة ممكنة مع الاستخدام، وهذا ما وفرته شركة هواوي في الإصدار الحالي؛ إذ إن البطارية تتميز بسعة 4000 ملي أمبير. بالإضافة إلى شحن HUAWEI SuperCharge وقدرته 66 واط. كل هذه المميزات تجعل الإصدار الحالي مناسب لمن يبحث عن بطارية جيدة، كما يمكنك الترشيد في الاستخدام والاستفادة من البطارية؛ لأطول وقتٍ ممكن.

المستشعرات

المستشعرات من التقنيات الحديثة المميزة، ويتوفر في الإصدار الحالي مجموعة من المستشعرات الحساسة؛ حيث يتوفر فيه مستشعر الجاذبية، ومستشعر للإضاءة المحيطة، وبوصلة لتحديد الموقع والاتجاهات، وقارئ لبصمة الأصابع؛ لزيادة الأمان. كل هذه المميزات تجعله الخيار الأمثل لمن يريد هاتف ذكي بمواصفات قياسية وبسعر مناسب. حاولنا أن نسلط الضوء على أهم مميزات الهاتف، وتحديد أهم النقاط التي تشغل بال المستخدم، أو المقبل على شراء هاتف جديد، كما يمكنكم معرفة المزيد من التفاصيل حول عروض huawei nova 9 SE لتحديد الأفضل لكم. ويمكنكم أيضًا قراءة المزيد من التفاصيل عن الهاتف من موقع الشركة الرسمي؛ لمعرفة مميزاته بتفاصيل أكثر. وانتظروا منا المزيد من المراجعات والمقالات التقنية المتخصصة.