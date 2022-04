لم تمر جائحة كورونا على العالم مرور الكرام، غيّرت في تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين في معظم يومهم العملي والخاص، ليصبح عالم الأرقام هو التواصل شبه الوحيد.

ليبيا بمجتمعها لم تكن بمنعزل عن هذا التغيّر، حيث شهد سوق التطبيقات الرقمية نقلة نوعية، وأصبحت تتوفر في أكثر من مجال، في أسواق المواد الغذائية، والملابس، والمطاعم، وحتى عالم الدهانات.

تجربة رائدة

في تجربة رائدة من نوعها في عالم الدهانات في ليبيا، اختارت شركة دهانات المدينة مصراتة، أن تدخل عالم التطبيقات الرقمية والتجارة الالكترونية، وأن توفر كل منتجاتها من الطلاء للمستهلكين عبر تطبيق متكامل متاح للتحميل على أنظمة “أندرويد” و”آي أو إس”، حيث تعتبر هذه الخطوة هي الأولى من نوعها في عالم الدهانات بليبيا.

ويستطيع المستخدم من تصفح جميع أنواع الطلاء من خلال التطبيق، إلى جانب أن يختار مجموعة متنوعة من الألوان بالإضافة إلى ميزة الكاميرا التي تسمح للمستخدم بتجربة لون الطلاء على الحائط مباشرة.

سوق واعد

ويعتبر السوق الليبي سوق واعد لعالم التطبيقات الرقمية والتجارة الالكترونية وتقديم خدمات للمستهلكين، حيث يعتبر التطبيق تجربة جديدة للمستهلكين في السوق الليبي.

ويوفر تطبيق دهانات المدينة مصراتة كل ما يحتاجه المستهلك لطلاء المنزل سواء من الدهانات الداخلية أو الخارجية أو منتجات العزل ومنتجات الأساس، ليستطيع المستهلك توفير الوقت في عملية اختيار ما يحتاجه.

ويمكن للمستخدم طلب أي كمية يحتاجها من الطلاء باستخدام الآلة الحاسبة، التي تمكنه من حساب الكمية التي يحتاجها بدقة، بالإضافة إلى ذلك يتيح التطبيق للمستخدمين الدفع مباشرة بواسطة خدمة سداد أو نقدا عند الاستلام أو بواسطة البطاقة المصرفية.

يمكن للمهتمين تحميل التطبيق عبر هذا الرابط

The post التطبيقات الرقمية.. تدخل السوق الاستهلاكي الليبي بهدوء، تجربة رائدة في عالم الدّهانات appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا