لتتجنب العطش في رمضان.. ابتعد عن هذه الأطعمة￼

يمتنع الصائمون من تناول الماء لساعات طويلة في رمضان الأمر الذي قد تتزامن مع شدة الحر في بعض البلدان العربية.

ويقدم خبراء التغذية بعض النصائح بالابتعاد عن مجموعة من الأطعمة التي تجعلنا نشعر بالعطش ومن هذه الأطعمة والمشروبات:

الشاي والقهوة

يعد أي مشروب يحتوي على الكافيين مدراً للبول، وبالتالي فإن تناوله سيجعل الشخص يشعر بالعطش، كذلك يسرع الكافيين الجفاف في الجسم.

الأطعمة المالحة

يدفع أي طعام يحتوي على نسبة عالية من الأملاح والصوديوم مثل الجبن المطبوخ والهوت دوغ والمخبوزات والمعلبات، للشعور بالعطش والإقبال على تناول الماء، حيث يؤدي ارتفاع الصوديوم بالجسم إلى فقدان السوائل، التي تعمل على إذابته عندما يظهر في الملح.

الأغذية الغنية بالبروتين

يتطلب الجسم كميات كبيرة من الماء بعملية استقلاب النيتروجين الذي يظهر في الأغذية الغنية بالبروتين، لأن الخلايا قد تفقد الماء بشكل كبير، مما يجعلك تشعر بالجفاف.

الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر

تزيد المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر من الإحساس بالعطش لأنها تزيد من مستوى فقدان السوائل بالجسم، وتشكل هذه الفئة من المشروبات بيئة حمضية يمكن أن تضعف الأنزيمات وتقلل من قدرة الجسم على تخزين المياه الضرورية لاستقلاب كل السكر الزائد بالجسم.

التوابل

تمتص الأغذية الغنية بالبهارات والتوابل السوائل من الجسم مما يسبب جفافه والإحساس بالعطش.

