سامسونج تُجيب – كيف سيتمكن المستخدم من إصلاح هواتف سامسونج جالكسي بنفسه؟

أعلنت شركة سامسونج مؤخراً بالتعاون مع شركة iFixit عن برنامج الإصلاح الذاتي الذي يستهدف إصلاح وصيانة أجهزة سامسونج جالكسي. سيتم إطلاق البرنامج في الولايات المتحدة هذا العام وسيكون متاحاً لعدد محدود من الهواتف الذكية والتي من بينها Galaxy S20 و Galaxy S21 و Galaxy Tap S7.

كيف سيتمكن المستخدم من إصلاح هاتفه بنفسه؟

من خلال برنامج الإصلاح الذاتي هذا، ستوفر الشركة الكورية للمستخدم كل من قطع الغيار البديلة وأدوات الصيانة الأصلية وأدلة إرشادية ومرئية لمساعدة المستخدم خطوة بخطوة حتى يتمكن من إصلاح هاتفه بنفسه دون أن يحتاج إلى يد العون من أي مراكز صيانة خارجية.

ومع ذلك قد يكون الأمر صعب بعض الشيء على المستخدمين العاديين الذين لديهم أي خبرة مُسبقة في صيانة واستبدال قطع غيار الهواتف الذكية. ولكن بالنسبة لمن لديهم خبرة كافية بما يفعلونه فسوف يتمكن الراغبين في إصلاح هواتفهم بأنفسهم.

بناءً على ما ذكرته شركة سامسونج بخصوص برنامج الإصلاح الذاتي، فسوف يتمكن المستخدمين من استبدال كل من شاشة الهاتف والزجاج الخلفي ومنافذ الشحن التالفة.

وقد أكدت شركة سامسونج على أن البرنامج سوف يشتمل المزيد من أجهزة وهواتف سامسونج جالكسي في المستقبل القريب بما في ذلك الأجهزة اللوحية.

وقد صرحت شركة سامسونج بأنها سوف تقدم المزيد من المعلومات بخصوص برنامج الإصلاح الذاتي الخاص بها في وقت لاحق من العام الجاري بمجرد أن يتم إطلاق البرنامج بشكل رسمي.

ما الذي قالته شركة سامسونج بخصوص برنامج الإصلاح الذاتي؟

قال نائب رئيس سامسونج الولايات المتحدة الأمريكية: “أننا نحاول ابتكار المزيد من الطرق والحلول من أجل إطالة الأعمار الافتراضية لأجهزتنا ومساعدة المستهلكين للاستفادة من أجهزتهم الشخصية أطول فترة زمنية ممكنة، ومن المحتمل أن يوفر برنامج الإصلاح الذاتي للمستخدم المزيد من الراحة والكثير من الحلول للاستفادة من أجهزته الشخصية على المدى الطويل”.

للأسف الشديد لا نعرف متي سيتم إطلاق هذا البرنامج بالتحديد، علاوة على ذلك فهو سيكون محدود على مستخدمي الولايات المتحدة الأمريكية في بداية الأمر ولا نعرف مما إذا كانت سامسونج تخطط لتوسيع برنامج الإصلاح الذاتي ليشمل مناطق أخرى من جميع أنحاء العالم أم لا!