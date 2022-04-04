بدلاً من بيعه – ابل قد تؤجر لك الايفون بهذه الأسعار!

تحدثنا سابقاً عن نية ابل طرح نظام بيع الايفون في مقابل اشتراكات شهرية عوضاً عن دفع المبلغ كامل مقدماً، الآن يعود الحديث حولها مجدداً مع تفاصيل أكثر.

هذه الفكرة ليست جديدة، فقد سبق أن تناولتها الصحافة العالمية في عام 2019 إذ طرح كبار المستثمرين في ابل فكرة بيع الايفون في مقابل الاشتراكات الشهرية لتحقيق أرباح أكثر.

صحيفة بلومبيرج الأمريكية نشرت بعض التفاصيل الجديدة بخصوص نظام بيع الايفون الجديد الذي تود ابل طرحه للجمهور.

ابل لديها بالفعل نظام للبيع عبر التقسيط وتتيح للمستهلك السداد بمبالغ مالية على مدار 24 شهراً، بعدها يصبح الجهاز ملكاً لصاحبه.

نظام ابل الجديد للبيع سوف يكون بمثابة تأجير للايفون إذ لن يحصل المستخدم على ملكية الجهاز بل سيستمر في الدفع عاماً بعد عام في مقابل استخدام الجهاز.

ما قد يميز هذا النظام أن الاشتراك الشهري الذي سيدفعه المستهلك سوف يشمل أيضاً خدمات مثل خدمة الصيانة والدعم الفني Apple Care وكذلك خدمات ابل المختلفة للأخبار والألعاب والبث التلفزيوني والموسيقى وغيرها والتي تُعرف بمجموعة خدمات Apple One.

بحسب صحيفة بلومبيرج، فإن ابل إذا قررت بيع الايفون في مقابل اشتراكات شهرية ستكون أسعار الاشتراكات كالآتي إذا ما طُبقت على سلسلة ايفون 13:

ايفون 13: 35 دولار أمريكي شهرياً

ايفون 13 برو: 45 دولار أمريكي شهرياً

ايفون 13 برو ماكس: 50 دولار أمريكي شهرياً

في المتوسط يقوم مستخدم الايفون بالترقية كل 3 أعوام ويدفع في المتوسط مقابل ذلك نحو 825 دولاراً أمريكياً، عند تطبيق نظام الاشتراكات سوف يدفع المستخدم نحو 1260 دولاراً أمريكياً على الأقل بعد انقضاء السنوات الثلاث (35$ * 36 شهراً).

بعدها، يمكن للمستخدم ضمن نظام الاشتراكات الترقية إلى إصدار أعلى وبعد إرجاع الجهاز لأبل يمكنها إعادة بيعه كهاتف مستخدم أو مجدد Refurbished، وتحقيق المزيد من الأرباح، وبالطبع سوف تستمر ابل في بيع الايفون بالطريقة التقليدية الأساسية وهي الدفع مقدماً.

ما رأيك في نظام بيع الايفون مقابل اشتراكات شهرية؟ هل تراه بديلاً للشراء مع الدفع مقدماً؟