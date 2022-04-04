خطأ يقع فيه مرضى السكري قبل الإفطار يسبب غيبوبة

السعودية – حذر فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات في السعودية، من خطأ يقع فيه بعض مرضى السكّر النوع الأول أو ذويهم.

وقال الخضيري، عبر حسابه على “تويتر”، إن الخطأ يتمثل في إعطاء إبرة الإنسولين السريع قبل الافطار بدقائق، موضحًا أن هذا الفعل قد يسبب غيبوبة سكّر، أو قد لا يتسنى له الأكل لظروف معينة فيدخل في غيبوبة.

وأضاف عالم أبحاث المسرطنات: “احذروا ذلك.. ولا يعطى الجرعة إلا بعد التأكد من أنه أكل التمر، فيأخذها أثناء وجبة الإفطار أو خلالها.. وليس قبلها”.

المصدر : موقع خبرني

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