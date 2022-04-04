هل الإكثار في شرب الماء على السحور يحميك من العطش؟

مصر – يعتقد البعض أن الإكثار في شرب الماء على السحور سيحميه من العطش على مدار فترة الصيام في اليوم التالي، وهذا خطأ يقع فيه الكثيرون.

وعلقت الدكتور سهام سوقية استشاري التغذية، أن الجسم لا يخزن الماء الذي يفوق فوق حاجته، وانما سيتم فقدانه بالتبوّل المتكرر خلال ساعات النهار الاولى، مع الحرمان من النوم الجيد.

وتابعت استشاري التغذية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الحل في توزيع شرب الماء بين الافطار الى السحور، وتجنب الأطعمة المسببة للعطش مثل المخلل، والطعام المقلي، والملح، والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح كالمكسرات المملحة و الشيبس وغيرهم، وتجنب العصائر الغنية بالسكر .

المصدر : موقع خبرني

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