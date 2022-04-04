الراحل حاتم علي يظهر في أحد مشاهد على قيد الحب

شهدت الحلقة الأولى من المسلسل السوري” على قيد الحب” تكريم المخرج الراحل حاتم علي بطريقة مميزة.

حيث توسطت صورة المخرج الكبير مجموعة من الصور الثقافية والفنية الموجودة في مقهى ثقافي أثناء حوار قام به الفنانان هافال حمدي وإياس أبو غزالة داخل المقهى.

ويتناول مسلسل على قيد الحب قصة صديقين تربطهما علاقة صداقة قوية تمتد لأكثر من أربعة عقود تكللت بالمصاهرة، لكن هذه الصداقة تتعرض لاختبارات كثيرة بسبب مشكلات يسببها الأبناء.

المسلسل؛ من تأليف فادي قوشقجي، وإخراج باسم السلكا، وبطولة دريد لحام، أسامة الروماني، وفاء موصللي، نادين الخوري، مهيار خضور، عاصم حواط، سلوم حداد، مديحة كنيفاتي، يزن خليل، وغيرهم من النجوم.

يذكر أّ هذا المسلسل أول عمل يجمع دريد لحام بأسامة الروماني منذ مسرحية غربة التي عرضت في سبعينيات القرن الماضي.

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