أطعمة يُنصح بالابتعاد عنها في رمضان

الأردن – ينصح الأطباء الصائم في رمضان بالاعتناء بنظامه الغذائي أكثر من الأيام العادية.

ولذلك ينصح بتجنب بعض الأطعمة والابتعاد عنها خلال الشهر الفضيل، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: المقالي والأطعمة المدهنة على غرار البطاطس المقلية والسمبوسك، لاحتوائها على نسبة عالية جدا من السعرات الحرارية وخلوها من المواد الغذائية. فتناولها بكثرة قد يتسبب في اختلال توازن النظام الغذائي، ويزيد بالتالي من وطأة التعب والإرهاق الناتجين عن الصيام في رمضان. الأطعمة التي تحوي كميات عالية من الملح مثال المخللات، ومرد ذلك احتمال تسببها في جفاف الجسم من خلال قدرتها على امتصاص السوائل التي تدخل إليه بكميات محدودة طوال فترة الصيام. الأطعمة التي بها كميات كبيرة من السكر، بوصفها مصدرا غنيا بالسعرات الحرارية لكن فقيرا بالقيم الغذائية. فصحيح أن هذه الأطباق تمد الجسم بالطاقة الفورية، ولكن هذه الطاقة لا تدوم طويلا وقد تذهب في أي لحظة. الأطعمة التي تحتوي على الشوكولاتة أو أي مصدر آخر للكافيين المدر للبول. فكثرة هذه المادة في الجسم قد تفقده السوائل والأملاح والمعادن القيمة التي يحتاج إليها خلال النهار.

المصدر : الأنباط

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