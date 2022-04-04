انستغرام يحصل على ميزات جديدة تعرفوا عليها

واصلت شركة ميتا تطوير تطبيق انستغرام، وكشفت عن مجموعة جديدة من الميزات التي ستزوده بها خلال الفترة القادمة.

وتعد ميزة الرد السريع على الرسائل من أبرز المميزات التي سيحصل على انستغرام، وستُتيح الميزة للمستخدمين الرد على الرسالة دون الحاجة إلى الدخول إلى صندوق البريد الوارد.

كما سيحصل على ميزة جديدة تساعد المستخدم على التحقق قائمة الأصدقاء النشطين، حيث سيكون المستخدمون النشطون مرئيين في الجسم العلوي من صندوق الوارد.

ومن الميزات الجديدة التي ستوفر للتطبيق ميزة المشاركة السريعة للصور والمنشورات التي يتفاعل معها المستخدم بشكلٍ متكرر، وميزة مشاركة معاينة أغنية مع الأصدقاء، وميزة إرسال رسائل صامتة، بحيث تصل الرسالة للمستخدم الآخر بدون إشعار أو تنبيه، بالإضافة إلى ميزة إنشاء استطلاع لمجموعة على انستغرام في الدردشة الجماعية الخاصة بالمستخدم.

يذكر أن ميتا تقوم حاليًا باختبار الميزات الجديدة على أن توفرها في وقتٍ لاحق لجميع المستخدمين.

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