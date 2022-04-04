ما هي بعض الأسباب الشائعة التي تجعل الكمبيوتر المحمول يعمل ببطء؟

عندما تستخدم الكمبيوتر المحمول باستمرار لفترة طويلة ، تلاحظ أن السرعة ليست بالسرعة التي كانت عليها من قبل. تبدأ في التساؤل عن سبب بطء تشغيل الكمبيوتر المحمول. يمكن أن يكون هناك الكثير من الأسباب التي تجعل الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر بطيئًا. لذلك ، لا داعي للذعر لأنه يمكنك زيادة سرعة الكمبيوتر المحمول عن طريق إصلاح هذه المشكلات.

لذا ، هل تريد معرفة الأسباب التي تجعل الكمبيوتر المحمول بطيئًا؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فلا تغادر على أي حال واقرأ هذه المقالة حتى النهاية.

5 أسباب وراء بطء تشغيل الكمبيوتر المحمول وحلولهم

الأسباب الموضحة أدناه هي أكثر الأسباب شيوعًا التي تجعل الكمبيوتر المحمول بطيئًا.

برامج متعددة تعمل في الخلفية

إنه أهم سبب يجعل الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر بطيئًا. أفضل طريقة لإصلاح هذه المشكلة هي إغلاق البرامج التي لا تستخدمها. تذكر أن بعض البرامج ستستمر في العمل حتى في الخلفية عند إغلاق هذه البرامج ، وتؤدي إلى إبطاء الكمبيوتر المحمول. يحدث ذلك لأن هذه البرامج تستهلك الكثير من طاقة المعالجة للكمبيوتر المحمول.

الحل:

إذا كنت تريد إغلاق البرامج التي تعمل في الخلفية ، فانتقل إلى إدارة مهام Windows. يمكن أن يساعدك مدير المهام هذا في فهم برامج الكمبيوتر التي تستخدم ذاكرة الكمبيوتر ووحدة المعالجة المركزية. يمكنك فرض إنهاء البرنامج بالنقر فوق “إنهاء المهمة”. تذكر أن بعض البرامج ضرورية للتشغيل السليم لجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك ، لذا تجنب إغلاقها.

ذاكرة الكمبيوتر المحمول أو التخزين على وشك الانتهاء

سيتأثر أداء محرك الأقراص الثابتة لديك حتى قبل استهلاك مساحة التخزين بنسبة 100٪. عندما يتم استهلاك 85٪ من ذاكرة الكمبيوتر المحمول أو أكثر ، فسيؤدي ذلك إلى تقليل كفاءة وإنتاجية الكمبيوتر المحمول. نتيجة لذلك ، تصبح أجهزة الكمبيوتر المحمولة بطيئة. تشغل الملفات المؤقتة وتحديثات التطبيقات والعديد من البرامج معظم مساحة التخزين.

الحل:

الخطوة الأولى هي إفراغ مهملات الكمبيوتر. احذف الملفات التي لم تعد مطلوبة أو مستخدمة لفترة طويلة. احصل على خدمات مزود دعم تكنولوجيا المعلومات لنقل الملفات الكبيرة إلى السحابة. زيادة ذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة القرص الصلب.

فتح تلقائي للتطبيقات

عند تشغيل الكمبيوتر المحمول ، تفتح بعض البرامج تلقائيًا في الخلفية. يمكن أن تجعل هذه البرامج سرعة الكمبيوتر المحمول بطيئة للغاية. يحدث هذا غالبًا على مدار اليوم لأنك لا تعرف السبب.

الحل:

الحل معقد ، ولا يوصى باستخدامه في DIY. اطلب المساعدة من أحد خبراء تكنولوجيا المعلومات لإجراء تغييرات في سجل بدء تشغيل الكمبيوتر المحمول.

هجوم الفيروسات على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك

عندما تلاحظ تعطل بعض البرامج بشكل عشوائي أو ظهور إعلانات منبثقة على الشاشة ، فهذا يعني أن جهازك يتعرض لهجوم من البرامج الضارة. يمكن أن يحدث ذلك عند تنزيل الملفات من مواقع الويب المشبوهة وفتح رسائل البريد الإلكتروني العشوائية. يمكن أن تؤثر البرامج الضارة على ذاكرة الكمبيوتر المحمول والملفات والبرامج. نتيجة لذلك ، يصبح جهازك بطيئًا.

الحل:

إذا كنت لا ترغب في استخدام أي برنامج بسبب نقص مساحة التخزين ، يمكنك استخدام Window Defender لفحص الكمبيوتر المحمول. بمجرد تحديد الفيروسات ، يمكنك إزالتها. أفضل طريقة هي تثبيت برنامج مكافحة فيروسات لحماية الكمبيوتر المحمول من هجمات البرامج الضارة.

نظام تشغيل قديم

عندما لا تقوم بتحديث نظام تشغيل الكمبيوتر المحمول ، فهذا يجعل جهازك بطيئًا. علاوة على ذلك ، فإنه يجعل جهازك عرضة للهجمات.

الحل:

إذا كنت تريد أن يعمل الكمبيوتر المحمول بكفاءة ، فتأكد من معرفتك بالتحديثات. عندما يتم تحديث نظام تشغيل الكمبيوتر المحمول الخاص بك ، فإنه سيجعل جهازك آمنًا وسريعًا.

خاتمة

الأسباب المذكورة أعلاه هي أهم الأسباب التي تجعل الكمبيوتر المحمول بطيئًا. لا تقلق ، لقد قدمنا ​​حلولًا أيضًا حتى تتمكن من الاستمتاع بسرعة عالية. علاوة على ذلك، للحصول على أفضل أداء، تحتاج أيضًا إلى البحث عن أفضل أجهزة الكمبيوتر المحمولة في السوق. اتبع هذه الحلول لتحسين إنتاجية الكمبيوتر المحمول. على حد علمنا، لدى شركة هواوي الآن كوبون هواوي رمضاني، مما يعني أنه يمكنك الحصول على كمبيوتر محمول جديد بسعر أقل. اذهب واحصل عليه الآن!