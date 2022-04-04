قبل طرحه بشكل رسمي – تعرف على المواصفات الكاملة لهاتف Xiaomi 12 Ultra!

لقد تعرض هاتف Xiaomi 12 Ultra لكم هائل من التسريبات خلال الأسابيع القليلة الماضية ولكن هذا يعني أننا اقتربنا فعلاً من رؤيته على أرض الواقع.

التسريب الجديد الذي لدينا اليوم يشمل العديد من مواصفات الهاتف الرئيسية، ومع ذلك، نظراً لكونه تسريب وليس تصريح رسمي من الشركة، فمن الأفضل ألا نؤمن به بنسبة 100% حتى نحصل على تأكيد من شركة شاومي بورقة المواصفات الرسمية للهاتف.

تسريب مواصفات هاتف Xiaomi 12 Ultra

بناءً على تسريب Shadow_Leak فإن الهاتف يحتوي على شاشة قياس 6.73 بوصة دقتها +QHD بمعدل تحديث 120Hz. بالتأكيد هذه الشاشة ستكون مدعومة بتقنية LTPO 2.0 التي من شأنها أن تضمن توفير معدلات تحديث ديناميكية تعمل بــ 1Hz كحد أدنى أو 120Hz كحد أقصى بناءً على المحتوى الذي يتم عرضه على الشاشة وذلك من أجل توفير الطاقة.

يُقال أن هذه الشاشة هي في الأساس شاشة E5 AMOLED التي يتم تصنيعها على يد الشركة الكورية العملاقة سامسونج والتي توفر الدعم لألوان 10 بت.

سيحتوي الهاتف على بطارية بسعة نموذجية تبلغ 4900 مللي أمبير في الساعة ولكن من المحتمل أن يتم تسويقها على إنها بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة. في جميع الأحوال هذه البطارية ستدعم تقنية الشحن فائق السرعة بقدرة 120 وات.

على الرغم من أن تسريب Shadow_Leak لم يتطرق للحديث عن الشحن اللاسلكي إلا أننا نتوقع أن يوفر الهاتف دعماً لتقنية الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات نظراً لأن هاتف Xiaomi 12 pro جاء بهذه الميزة من قبل.

العديد من التقارير تفيد بأن هاتف Xiaomi 12 Ultra سيحتوي على شريحة كوالكم التالية Snapdragon 8 Gen 1 Plus SoC التي تم بناءها بالاعتماد على عقدة تصنيع 4 نانوميتر من شركة TSMC والتي من المتوقع أن تقدم أداء أفضل وكفاءة طاقة أعلى من شريحة كوالكم الحالية Snapdragon 8 Gen 1.

جدير بالذكر أننا لسنا متأكدين من اسم شريحة المعالجة التالية لشركة كوالكم ولكن وفقاً لجميع الشائعات فهي ستأتي فقط بإضافة لاحقة “+” في نهاية الاسم.

سيمتاز الهاتف بأفضل إعداد كاميرا على الإطلاق



بالنسبة لقدرات التصوير الفوتوغرافي، فسيحتوي الهاتف على ثلاث كاميرات في الخلف وستأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل وستكون مدعومة بتقنية التثبيت البصريOIS لمقاومة الاهتزازات الجانبية أثناء التصوير.

أيضاً ستكون هنالك عدسة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل مدعومة هي الأخرى بتقنية التثبيت البصري OIS، وفي النهاية لدينا كاميرا تيليفوتوغرافي للتقريب بدقة 48 ميجابكسل والتي ستسمح بتقريب هجين يصل إلى 120x.

من المؤكد أن يأتي الهاتف بواجهة MIUI 13 المستندة على نظام أندرويد 12 وسيحتوي على مكبرات صوت ستريو مضبوطة بواسطة Harman Kardon وسيتم تصنيفه بشهادة IP68 لمقاومة الماء والغبار.