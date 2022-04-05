صور حية تكشف عن تصميم هاتف فيفو المرتقب iQOO Neo6

من المُقرر أن تُعلن العلامة التجارية التابعة لشركة فيفو عن هاتف iQOO Neo6 يوم 13 أبريل. ولكن قبل أن يصبح الهاتف بشكل رسمي نشرت شركة iQOO بعض اللقطات الحية التي تكشف عن تصميم الهاتف.

الجدير بالذكر أنه تم العثور على هاتف iQOO Neo6 على منصة قياس معايير الأداء الصينية AnTuTu والتي كشفت قائمتها على أبرز وأهم مواصفات الهاتف. استطاع الهاتف أن يحقق 1.065.001 نقطة في الاختبار.

من خلال الصور التي شاركتها العلامة التجارية يتضح أن الهاتف يأتي باللون البرتقالي مع ظهر مصنوع من الجلد، ولكن بناءً على بعض التسريبات الأخرى فمن المحتمل أن يتوفر الهاتف بخيارات ألوان أخرى مثل الأزرق والأسود أيضاً.

الجانب الخلفي يحتوي على وحدة كاميرا كبيرة في الأعلى والتي تضم كاميرا ثلاثية ووحدة إضاءة Flash LED ولكن لا توجد أي تفاصيل حول مواصفات الكاميرا في الهاتف حتى هذه اللحظة.

الهاتف يحمل رقم طراز V2196A على أغلب مواقع الشهادات المعتمدة الصينية ولكنه سيظهر في الاسواق بالاسم التجاري iQOO Neo6.

مواصفات هاتف iQOO Neo6

سيتم تجهيز هاتف iQOO Neo6 بواسطة معالج كوالكم الرائد Snapdragon 8 Gen 1 SoC مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 12 جيجابايت من النوع LPDDR5 وذاكرة تخزين داخلية بسعة تصل إلى 256 جيجابايت من النوع UFS 3.1.

سيعمل الهاتف بنظام أندرويد 12 وسيحتوي على شاشة بمعدل تحديث 120Hz. دعونا نتحدث قليلاً عن النتائج التي حققها الهاتف على منصة AnTuTu الصينية.

سجل الهاتف 241.598 نقطة في اختبار المعالج المركزي، بينما سجل 486.260 نقطة في اختبار المعالج الرسومي، وسجل 168.806 نقطة في اختبار الذاكرة وسجل 168.337 نقطة في اختبار UX.

جدير بالذكر أنه تم رصد الهاتف مرة أخرى على منصة GeekBench بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SoC مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت ونظام أندرويد 12.

استطاع الهاتف أن يسجل 1193 نقطة في الاختبار المستند على أداء النواة الفردية، بينما سجل 3523 نقطة في الاختبار المستند على أداء تعدد النوى.

بناءً على التسريبات السابقة، فسيتم تجهيز الهاتف بشاشة AMOLED قياس 6.62 بوصة بدقة +FHD بمعدل تحديث 120Hz وسيستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 4700 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 80 وات.

للأسف لا نعرف مما إذا كان الهاتف يدعم الشحن اللاسلكي أم لا ولكن من المؤكد أنه يحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.