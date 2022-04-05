تقرير – ابل تعمل على تطوير خدمات مالية خاصة بها!

تعمل ابل الآن على تطوير بنية تحتية للخدمات المالية تكون تابعة لها خصيصاً دون الاعتماد على البنوك والخدمات المالية الخارجية التي تقدمها شركاؤها مثل بنك جولدمان ساكس.

البنية التحتية المالية سوف تشمل أمور مثل تقييم مخاطر الإقراض وتحليل الاحتيال والتحقق من الائتمان وغير ذلك، ويجري تطوير هذا المشروع بسرية داخل ابل تحت اسم “Breakout” أو “انطلاق”.

وفقًا للتقرير الصادر عن صحيفة بلومبيرج الأمريكية ، فإن مشروع “Breakout” عبارة عن خطة متعددة السنوات من شأنها أن تجلب مجموعة واسعة من الخدمات المالية داخل ابل، بحسب أشخاص مطلعين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

في حالة إتمام تلك الخطط، سيكون لدى ابل فريقها الخاص من الموظفين الذين يعملون على كل شيء بدءًا من فحوصات الائتمان وتقييم المخاطر للإقراض والقروض وفحوصات الائتمان ووظائف خدمة العملاء الإضافية مثل التعامل مع النزاعات.

حالياً تتعامل ابل مع شركاء خارجيين لتقديم الخدمات المالية والمصرفية للشركة مثل بنك جولدمان ساكس وشركة CoreCard المتخصصة في أنظمة البطاقات الائتمانية على أمل أن يقل الاعتماد عليها مستقبلاً أو الانفصال عنها بالكامل وتطوير خدمات داخلية مماثلة تخدم أهداف ومصالح الشركة.

لماذا تطور ابل خدمات مالية خاصة بها؟

اهتمام ابل بقطاع المال ليس جديداً، فقد سبق وأن أطلقت بطاقتها الائتمانية الخاصة Apple Card بالتعاون مع بنك جولدمان ساكس، وهي تنوي مد خدماتها خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أن لآبل خدمة الدفع الإلكتروني الخاص بها Apple Pay ويبدو اهتمام ابل بتطوير بنية تحتية للخدمات المالية ليس مستغرباً لخدمة المشاريع القائمة بالفعل وكذلك تطوير مشاريع أخرى جديدة.

لعل أبرز المشاريع المالية المستقبلية لأبل التي يتم الحديث عنها الآن هو مشروع بيع هواتف الايفون في مقابل اشتراكات شهرية عوضاً عن دفع المبلغ كاملاً مقدماً.

قد يصب هذا المشروع في صالح ابل والمستهلك على حد سواء، فالشركة سوف تضمن تحقيق أرباحاً أكبر على المدى البعيد كما سيدفع المستخدم مبالغ مالية صغيرة تسدد شهرياً مقابل الحصول على الايفون وخدمات ابل معاً.

مشروع ضخم كذلك لتطبيقه يجب أن يتوفر لدى ابل البنية التحتية المالية الملائمة من الأنظمة والكفاءات البشرية لتنفيذه على أرض الواقع.