هل من الممكن أن يأتي هاتف Galaxy Z Fold 4 بقلم S-Pen ؟

أطلقت شركة سامسونج لتوها هاتف Galaxy S22 Ultra بفتحة الصومعة المخصصة للاحتفاظ بقلم S-Pen أثناء عدم استخدامه وهذا هو أول هاتف ذكي لشركة سامسونج لا ينتمي لعائلة Galaxy Note يأتي بهذه الميزة الاستثنائية ويتبنى بشكل كامل القلم الضوئي.

وبناءً على بعض التقارير وعدداً من التسريبات، فمن المحتمل أن يحتوي هاتف سامسونج القادم Galaxy Z Fold 4 هو الأخر على فتحة مخصصة لتخزين قلم S-Pen أثناء عدم استخدامه.

ولكن هذا ليس هو كل شيء، بناءً على تقرير صادر عن موقع Naver وهي جريدة تقنية كورية، فمن المحتمل أن يأتي هاتف Galaxy Z Fold 4 بتقنية UTG وهو عبارة عن زجاج فائق النحافة وعلى الأرجح سوف تطرحها سامسونج في السوق باسم تقنية Super UTG.

يُقال أن الزجاج الجديد الذي سيتم استخدامه في هاتف Galaxy Z Fold 4 أكثر نحافة ومرونة من ذلك النوع المستخدم في هاتف Galaxy Z Fold 3 وسيكون زجاج Super UTG أكثر مقاومة للخدوش مما يجعله أكثر أماناً لاستخدام قلم S-Pen.

من المعروف أن الشركة الكورية طرحت قلم مخصص لهواتفها القابلة للطي باسم S Pen Fold Edition والذي يمتاز بطرف أكثر نعومة لتخفيف حدة قوته أثناء الضغط على الشاشة وهذا هو السبيل الوحيد لحماية شاشة UTG المستخدمة في هاتف Galaxy Z Fold 3 من الخدوش والتجريح.

ومع ذلك، فلقد اشتكى العديد من المستخدمين من مدى نعومة الشاشة وإنها عرضة للتلف بسهولة. ولذلك، يبدو أن سامسونج تتطلع للاعتماد على تقنية UTG الجديدة. ولكن لا تزال التقنية غير جاهزة للاستخدام مع قلم S-Pen العادي.

في حين أنه على الأرجح ستقدم تقنية UTG في الهواتف القابلة للطي القادمة مقاومة عالية للخدوش إلا أنه من المحتمل ألا تكون بنفس قوة الشاشات الزجاجية المستخدمة مع الهواتف التقليدية الغير قابلة للطي.

هاتف Galaxy Z Flip 4 ليس مستعداً لقلم S-Pen بعد

بعدما اتخذت شركة سامسونج قرارها النهائي بالتوقف عن إنتاج سلسلة Galaxy Note حاولت جاهدة أن تعوض المستخدمين بالميزات التي افتقدوها منذ غياب هذه السلسلة مع هواتف الشركة الرائدة الأخرى.

وقدمت الشركة ميزة قلم S-Pen مع هواتفها الرئيسية العام الماضي من سلسلة Galaxy S و Galaxy Z ولكنك كنت دائماً مضطر على شراء حافظة “جراب” خارجي يتيح لك القدرة على الاحتفاظ بالقلم.

ولذلك اتخذت سامسونج خطوة إضافية للأمام واهتمت بضرورة توفير فتحة الصومعة المخصصة للاحتفاظ بقلم S-Pen مدمجة في هاتف Galaxy S22 Ultra وعلى الأرجح سيأتي هاتف Galaxy Z Fold 4 بنفس هذه الميزة في المستقبل القريب.

ولكن للأسف الشديد، جميع الشائعات تفيد بأن هاتف Galaxy Z Flip 4 ليس على أتم الاستعداد بعد للاستفادة من دعم قلم S-Pen وبالتالي من المحتمل ألا يأتي مدعوماً بتقنية UTG التي تنوي سامسونج استخدامها مع هاتف Galaxy Z Fold 4.