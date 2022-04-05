تطبيقات رمضان للايفون والايباد – عشرة تطبيقات مفيدة لا غنى عنها في رمضان!

في هذا المقال من سلسلة التطبيقات الدورية الأسبوعية نستعرض معاً عدداً من تطبيقات رمضان المميزة التي ستنفعك على مدار الشهر الكريم كما يمكنك الاعتماد عليها في أي وقت آخر من العام. تطبيقات رمضان سوف تكون متنوعة بين تطبيقات القرءان والأذكار وتطبيقات أخرى عامة.

تطبيق القرءان الكريم

يعتبر أحد أفضل التطبيقات المتوفرة لقراءة القرءان الكريم حيث يتيح قراءة القرآن باللغة العربية مع ترجمتها (الإنجليزية أو الفرنسية أو تفسير المعنى مع تفسير الجلالين)، وحفظ السور المفضلة لديك والقراء، وتحميل تلاوة السور والاستماع إليها بصوت أكثر من 23 قارئ مع ميزة تشغيل الصوت في الخلفية.

السعر : مجاني

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تطبيق رتيل – للتعرف على القاريء والسورة

هو تطبيق تم إطلاقه برعاية شركة الاتصالات السعودية STC يتيح التعرف على اسم القاريء والسورة التي يقرؤها في حالة كان هناك قرءان كريم يُتلى من حولك، هذه هي الميزة الرئيسية في التطبيق بجانب مزايا أخرى كتحميل تلاوات لأشهر القراء ومعرفة أوقات الصلاة.

التطبيق يحتوي على ميزة قراءة القرءان الكريم والإطلاع على التفسير والمساعدة على ختمه والتذكير بالأذكار اليومية ومواقيت الصلاة.

السعر : مجاني

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مصحف الهلال

تطبيق يحتوي على مصحف إلكتروني تم تطويره بواسطة نادي الهلال السعودي، ويعرض مصحف الهلال النسخة المعتمدة لطبعة “مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة”.

ويحتوى المصحف على مجموعة من المزايا أبرزها، خاصية التفسير؛ بالاعتماد على “المختصر في تفسير القرآن الكريم” الذي يمكن استعراضه كاملًا أو على مستوى السورة أو الآية، إضافة إلى جانب خاصية وجود التلاوات الصوتية لمشاهير القراء، إلى جانب خدمة الفواصل، والمفضلة، وتدوين الملاحظات على مستوى الآية.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق تلاوات الحرمين

تطبيق فريد من نوعه لتلاوات الحرمين ينشر تلاوات الحرمين الجديدة مرتبة حسب الأعوام والشهور و قسم خاص للتراويح و للمصاحف. كما يمكن التنقل بين صفحات التطبيق أثناء استماعك للتلاوة، و لن يتم إيفاف المقطع الصوتي.

السعر : مجّاني

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تطبيق أوراد أهل السنة والجماعة

تطبيق يجمع أدعية النبي صلى الله عليه وسلم حسب معناها، كما يمتاز التطبيق بميزة فريدة عن بقية تطبيقات الأذكار الموجودة في متجر البرامج وهي: دقة تشكيل الكلمات ووضوحها بالإضافة إلى الاستماع للمحتوى بصوت القاريء المفضل.

السعر : مجاني

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تطبيق مصحف القيام

تطبيق مميز يساعدك على قيام الليل وأداء صلوات التهجد إذ يحتوي على خاصية التقليب التلقائي والتمرير التلقائي للصفحات مع إمكانية تحديد السرعة المناسبة فضلاً عن مزايا أخرى كالتفسير وتدوين الخواطر الذاتية حول الآيات ووضع الفواصل وغير ذلك.

السعر : مجّاني

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تطبيق بُشرى – يساعدك على الالتزام بالأذكار

الهدف الرئيسي من تطبيق بُشرى هو المساعدة على الالتزام بالذكر والتسبيح مع عداد مفتوح. يوجد تسابيح مقترحة من التطبيق نفسه للاختيار منها ويوجد خيار إضافة دعاء من اختيارك للتكرار بما يتناسب معك.

كل يوم يمكنك تحدي نفسك وكسر التعداد من خلال “التحدي اليومي” هذا التحدي يكون عبارة عن دعاء، ذكر أو آية قرآنية بتكرار معيّن وهذا فقط للتشجيع.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق نور – أذكار وأدعية

يضم تطبيق نُور العديد من الأذكار والأدعية الواردة في كتاب حصن المسلم.

من مميزات التطبيق: سهولة تصفح قائمة الأذكار والأدعية وأسماء الله الحُسنى، واستخدام البحث للوصول السريع إلى الذكر أو الدعاء، وإمكانية إضافة دعاء خاص بك في قسم المفضلة وغير ذلك.

السعر : تحميل مجّاني

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تطبيق جامع الكتب الإسلامية – مكتبة إسلامية شاملة

هو أحد أفضل التطبيقات الإسلامية فهو يعتبر مكتبة شاملة ذات تصميم وواجهة أنيقة للقراءة والتصفح بسهولة فضلاً عن أسلوب البحث السهل والتنقل بين أقسام المكتبة بسهولة، وترتيب الكتب وفقاً لتصنيفها أو بحسب الكاتب.

يتيح التطبيق مزايا إضافية لطلبة العلم، كما أنه بالإمكان تظليل الفقرات والأجزاء أثناء القراءة والتصفح بصيغة PDF ومزايا أخرى يمكنك اكتشافها بنفسك.

السعر : مجّاني لفترة محدودة

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تطبيق كلمات القرءان الكريم

‏ تطبيق كنز كلمات القرآن الكريم يساعدك على تعلم وحفظ وتذكر الآيات القرآنية ضمن قالب ممتع ومُسلي عبر إكمال كلمات الآية المفقودة من خلال اختيار الحروف المناسبة على شكل خلايا سداسية دون أن ترفع أصبعك مع ثلاث وسائل مساعدة لكل سؤال.

السعر : تحميل مجاني