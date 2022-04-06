رسمياً – هذا هو موعد مؤتمر ابل للمطورين WWDC 2022

أعلنت ابل اليوم رسمياً أنها سوف تقيم مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2022 بدايةً من يوم الاثنين الموافق 6 يونيو 2022 وحتى الجمعة الموافق 10 يونيو.

لا حضور رسمي للمؤتمر!

مثلما هي عادة ابل منذ عام 2020، سوف يتم بث مؤتمر WWDC 2022 عبر الإنترنت دون دعوة أي من الحضور سواء مطورين أو صحفيين أو مهتمين بالشأن التقني كما كان معتاداً قبل سنوات.

لن يكون هناك دعوات خاصة للمؤتمر ولا يوجد رسوم لمتابعة النؤتمر عبر الإنترنت كما لن يقتصر على فئة معينة دون غيرها، بل سيكون المؤتمر متاحاً للجميع عبر الإنترنت ويمكن لأي أحد مشاهدة البث الحي والمسجل مجاناً سواء عبر اليوتيوب أو موقع ابل الرسمي.

تخطط ابل كذلك لعمل جلسات وورش عمل افتراضية للمطورين للسماح لهم بالتعرف على الميزات الجديدة وتحديثات البرامج التي سيتم تقديمها خلال المؤتمر.

تقول ابل إن مؤتمر المطورين WWDC هذا العام سيشمل جلسات معلوماتية إضافية، والمزيد من ورش العمل التعليمية، والمزيد من الصالات الرقمية للتفاعل مع الحضور، وسنتاح المعلومات والمواعيد لاحقاً على موقع ابل الرسمي للمطورين.

على الرغم من أن المؤتمر سيكون رقميًا، إلا أن ابل تخطط أيضًا لدعوة بعض الأعداد المحدودة من المطورين والطلاب لحضور مراسم الكلمة الافتتاحية للمؤتمر يوم 6 يونيو.

في المؤتمر سنرى نظامي تشغيل الايفون والايباد الجديدين iOS 16 و iPadOS 16 ونظام تشغيل ماك macOS 13 وغيرها من أنظمة تشغيل أجهزة ابل المختلفة.