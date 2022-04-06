هاتف Galaxy M53 قادم بنفس تصميمه المعهود ومواصفات متوقعة!

تستعد الشركة العملاقة التي تتخذ من كوريا الجنوبية مقراً لها الإعلان عن هاتف Samsung Galaxy M53 خلال وقت قريب وهو بالطبع سيكون هاتف من الجيل الخامس “5G”.

خلال الأسابيع القليلة الماضية تعرض الهاتف لبعض التسريبات التي كشفت عن أبرز وأهم مواصفات الهاتف. اليوم لدينا نظرة فاحصة على شكل وتصميم الهاتف من خلال الصور الصحفية المُسربة.

وبناءً على هذه الصور يتضح لنا أن هاتف Galaxy M53 5G يحتوي على كاميرا خلفية مربعة الشكل والتي رأيناها بالفعل على هاتف Galaxy M33 5G الذي تم إطلاقه الشهر الماضي.

ولكن بالتأكيد سيكون هناك اختلافات ملحوظة من حيث المواصفات. سيحتوي الهاتف الجديد على مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل مقترناً بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وعدستين ثانويتين للماكرو والعمق بدقة 2 ميجابكسل لكل منهما.

يتطابق التصميم الأمامي للهاتف مع نفس تصميم هاتف Galaxy A53 5G حيث تحصل على شاشة مثقبة قياس 6.7 بوصة عبارة عن لوحة عرض Super AMOLED دقتها +FHD بمعدل تحديث 120Hz. من المحتمل أن تكون الكاميرا الأمامية عبارة عن مستشعر بدقة 32 ميجابكسل.

هاتف Galaxy M53 5G سيكون قادراً على التقاط مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطار في الثانية من الكاميرا الأمامية والخلفية على حد سواء.

هاتف Galaxy M53 يعمل بواسطة معالج ميديا تيك

يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ميديا تيك متوسط المدى “Dimensity 900 SoC” مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تصل إلى 128 جيجابايت.

سيستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة ومن المؤكد أنها ستدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات. أيضاً من المحتمل ألا يتم بيع الشاحن مع الهاتف مثلما رأينا على هواتف سامسونج للفئة المتوسطة التي تم إطلاقها الشهر الماضي.

بعض الميزات الأخرى تشتمل على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب فوق زر الطاقة وسيدعم بلوتوث 5.0 واتصال WiFi 5.0 وسيحتوي على منفذ USB-C للشحن ونقل البيانات وسيدعم اتصال 5G.

من المؤكد أن يأتي الهاتف بواجهة One UI 4.1 المستندة على نظام أندرويد 12. بالنظر إلى هذه المواصفات فمن الواضح أن الهاتف عبارة عن مزيج من هواتف سامسونج الفئة المتوسطة التي تم إطلاقها الشهر الماضي Galaxy A73 و Galaxy A53 و Galaxy A33.

بالطبع شركة سامسونج تصنع الكثير من الهواتف الذكية كل عام ولكنها تستهدف بعائلة Galaxy M العديد من أسواق الدول النامية والفقيرة مثل الهند وبعض دول آسيا وأفريقيا.

للأسف لا يوجد لدينا أي معلومات حول مخطط الجدول الزمني المتوقع من أجل الإعلان عن هاتف Galaxy M33 5G بشكل رسمي. ولكن بالنظر إلى عدد التسريبات التي تعرض لها الهاتف خلال الأسابيع القليلة الماضية فمن المؤكد أننا أصبحنا على مقربة من رؤيته على أرض الواقع.