آبل تعلن عن الموعد الرسمي لمؤتمر المطورين

كشفت شركة آبل الأميركية عن الموعد الرسمي لمؤتمر WWDC 2022، وقالت إن الحدث سيقام افتراضيًا في الفترة ما بين 6 و10 يونيو.

ومن المقرر أن تكشف خلال الحدث عن تفاصيل تحديثات أنظمة تشغيل آبل كـ ios، IPadOS، وmac OS، وTv OS، بالإضافة إلى Watch OS.

كما أنه من المتوقع أن تعلن الشركة خلاله عن أجهزتها الجديدة، بالإضافة إلى تفاصيل عن معالج الشركة M2.

وقالت آبل إنها ستعقد جلسات مباشرة في “Apple Park” يوم 6 يونيو ستتضمن عدد من الطلاب والمطورين للتفاعل مع البث المباشر، وأشارت إلى أنها ستكشف في وقت لاحق عن طريقة الانضمام إلى هذه الجلسات.

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