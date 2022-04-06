مميز – تطبيق التمارين الرياضية المنزلية للايفون والايباد!

التمارين الرياضية مهمة للصحة الجسدية والعقلية، وتطبيق التمارين المنزلية هو من التطبيقات المميزة التي سوف تساعدك على عمل أنظمة تمارين تناسب مستوى لياقتك وتساعدك على تطويرها.

مميزات تطبيق التمارين المنزلية:

التطبيق بمثابة مدرب رياضي شخصي يصمم لك برنامج التمارين الخاص بك ويساعدك على التجور ومراقبة أدائك.

يقوم التطبيق بتصميم البرنامج الرياضي وفقاً لوزنك وعمرك ونوعك (ذكر او أنثى) والأهم من ذلك هدفك من التمارين.

أكثر من 360 تمرين مختلف مع شرح توضيحي لكيفية أداء كل تمرين على حدى.

التمارين الرياضية يمكن أداؤها في المنزل أو في الصالات الرياضية المخصصة.

شرح التمارين سواء عبر الفيديو أو الصور التوضيحية.

يمكن تخصيص كل برنامج رياضي بما يناسبك.

إمكانية وضع أهداف مختلفة للتمارين سواء إنقاص الوزن، زيادة الكتلة العضلية، رفع مستوى اللياقة، وغير ذلك.

التمارين تستهدف كافة مناطق الجسم مع إمكانية التركيز على منطقة بعينها.

التكامل مع تطبيق الصحة الخاص بأبل لحساب السعرات الحرارية والنشاط الحركي.

آلة حاسبة لحساب معامل كتلة الجسم Body Mass Index المعروف اختصاراً بـ BMI لحساب الوزن المناسب لطولك.

قسم خاص لحساب الخطوات التي تخطوها والمسافة التي تقطعها وما يعادل ذلك من سعرات حرارية.

سوا كنت تتدرب في المنزل أو الصالة الرياضية، كنت مبتدئاً أو محترفاً سوف يكون هذا التطبيق رفيقك على الدوام في التمرين وتستطيع اعتباره مدرب شخصي لك!

الملاءمة:

يعمل على أجهزة الآيفون والآيبود-تاتش والآيباد.

نظام تشغيل ملائم: iOS 15.0 أو iPadOS 15.0 فما أحدث.

التحميل للآيفون والآيباد:

السعر : مجاني