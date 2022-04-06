سلاف فواخرجي تعلن انفصالها عن وائل رمضان

فاجأت الفنانة السورية سلاف فواخرجي متابعيها بإعلانها نبأ انفصالها عن زوجها الفنان وائل رمضان، من خلال نشرها صورة تجمعها بوائل رمضان على حسابها الرسمي في انستغرام، علّقت عليها بكلمات تؤكد محبتها الكبيرة لوائل رغم الانفصال.

وطلبت النجمة السورية، في منشورها، أن يسامحها وائل إن قصرت معه في يومٍ من الأيام، ووصفته بالرجل الطيب صاحب القلب الكبير.

واختتمت منشورها بعبارة: وإن ابتعدنا لا يمكن أن ننفصل، ولو انفصلنا، وائل صديقي، أبو الحمزة وعلي، شكرًا لك إلى يوم الدين، وأحبك إلى أبد الآبدين.

ولم تكشف سلاف فواخرجي عن أسباب الطلاق الذي شكّل صدم لمتابعيها لمتانة العلاقة التي كانت تجمعها بوائل رمضان.

يذكر أن الفنانة السورية تظهر في الموسم الرمضاني الحالي ببطولة مسلسل الكندوش، ومسلسل مع وقف التنفيذ.

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