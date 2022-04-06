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حياة الفهد: سنوات الجريش أعادنا لسنوات صعبة

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت الفنانة الكويتية حياة الفهد مقطع فيديو من مسلسل سنوات الجريش الذي يعرض في رمضان على حسابها الرسمي في موقع انستغرام.

وظهر في المقطع الذي نشرته النجمة الكويتية 4 طائرات إيطالية من طراز سافويا وهي تقصف حقول النفط في العاصمة البحرينية المنامة، وفي مدينة الظهران السعودية خلال الحرب العالمية الثانية.

وعلّقت حياة على المقطع بالقول إن الحادثة وقعت يوم 18 أكتوبر 1940، حيث قامت الطائرات بإلقاء 84 قنبلة على هذه المنشآت الأمر الذي تسبب في وقوع بعض الأضرار المادية، مؤكدةً عدم وقوع خسائر بشرية في ذلك الهجوم.

وكانت النجمة الخليجية قد كشفت، في وقتٍ سابق، عن الأسباب التي دفعتها إلى المشاركة بهذا المسلسل، وقالت إن العمل يسلط الضوء على فترة المجاعة التي مرّت بها منطقة الخليج العرب خلال الحرب العالمية الثانية.

ومسلسل سنوات الجريش من تأليف محمد النابلسي وإخراج مناف عبد ال، وبطولة حياة الفهد، حسن البلام، هبة الحسين، حبيب غلوم، ستيفاني صليبة، طلال باسم وغيرهم.

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قناة 218 الليبية

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