حياة الفهد: سنوات الجريش أعادنا لسنوات صعبة

نشرت الفنانة الكويتية حياة الفهد مقطع فيديو من مسلسل سنوات الجريش الذي يعرض في رمضان على حسابها الرسمي في موقع انستغرام.

وظهر في المقطع الذي نشرته النجمة الكويتية 4 طائرات إيطالية من طراز سافويا وهي تقصف حقول النفط في العاصمة البحرينية المنامة، وفي مدينة الظهران السعودية خلال الحرب العالمية الثانية.

وعلّقت حياة على المقطع بالقول إن الحادثة وقعت يوم 18 أكتوبر 1940، حيث قامت الطائرات بإلقاء 84 قنبلة على هذه المنشآت الأمر الذي تسبب في وقوع بعض الأضرار المادية، مؤكدةً عدم وقوع خسائر بشرية في ذلك الهجوم.

وكانت النجمة الخليجية قد كشفت، في وقتٍ سابق، عن الأسباب التي دفعتها إلى المشاركة بهذا المسلسل، وقالت إن العمل يسلط الضوء على فترة المجاعة التي مرّت بها منطقة الخليج العرب خلال الحرب العالمية الثانية.

ومسلسل سنوات الجريش من تأليف محمد النابلسي وإخراج مناف عبد ال، وبطولة حياة الفهد، حسن البلام، هبة الحسين، حبيب غلوم، ستيفاني صليبة، طلال باسم وغيرهم.

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