سلسلة Galaxy S22 تعاني من مشكلة في مزامنة الصوت مع الفيديو!

من المفترض أن تكون سلسلة هواتف Samsung Galaxy S22 هي السلسلة الرائدة لشركة سامسونج في عام 2022 والتي ينبغي أن تكون خالية من أي مشاكل أو أخطاء.

وعلى الرغم من كل ذلك، يبدو أن هذه السلسلة تعاني من مشاكل كثيرة منذ أن تم إطلاقها بشكل رسمي والتي من بينها مشكلة مزامنة الصوت مع الفيديو أثناء تشغيل الأفلام ومقاطع الفيديو. وبناءً على تقرير موقع Samsmobile فإن كل من إصدارات Snapdragon و Exynos تعاني من نفس المشكلة.

حاولت سامسونج أن تعثر على حل جذري للمشكلة من خلال تحديث جديد بمساحة وصلت إلى 1.4 جيجابايت والذي تم إطلاقه لطرازات Exynos 2200 SoC والغرض من التحديث هو العمل على إصلاح الكثير من العيوب والمشاكل التي واجهة مستخدمي Galaxy S22 من جميع أنحاء العالم.

على الرغم من أن سامسونج كانت تأمل في إيجاد حل نهائي لجميع المشاكل التي واجهت المستخدمين منذ إطلاق Galaxy S22 إلا أنه من الواضح أن التحديث الهائل لم يؤتي ثماره كما كانت تتمنى الشركة الكورية.

بناءً على ما ذكره التقرير، فإن مشكلة مزامنة الصوت مع الفيديو تحدث بشكل عشوائي، حتى وبدون الاعتماد على سماعات الأذن اللاسلكية. ولكن يدّعي المصدر أن استخدام السماعات اللاسلكية مثل Galaxy Buds يزيد من تفاقم المشكلة بشكل أسوأ.

هواتف Galaxy S22 تعاني من مشكلة مزامنة الصوت مع الفيديو

كل من جوجل كروم ويوتيوب وتطبيق المعرض الخاص بشركة سامسونج هي من التطبيقات التي تعاني من مشكلة في مزامنة الصوت مع الفيديو على هواتف Galaxy S22 ومن الواضح أن عملية خنق أداء المعالج التي كانت تعاني منها هواتف سامسونج ليست لها علاقة بالمشكلة.

وقال الكاتب في موقع Sammobile: “كلما حاولنا إلغاء كتم الصوت لمقطع فيديو في تطبيق المعرض، تتجمد الصوت ويحدث تأخر لجزء من الثانية بينما يستمر الصوت في العمل بشكل طبيعي.”

للأسف سبب المشكلة غير واضح حتى الآن ومن الممكن أن تكون المشكلة متعلقة بترميز الفيديو أو تسريعه. في جميع الأحوال سامسونج لم تستجيب لهذه المشكلة بعد ولكننا نأمل أن تتمكن الشركة الكورية من إيجاد حلاً سريعاً لها في التحديث القادم نظراً لأنها تؤثر بشكل سلبي جداً على تجربة المستخدم.