القبض على ألماني حصل على 90 جرعة من لقاحات كورونا

كشفت تقارير صحفية ألمانية عن قيام الشرطة بإلقاء القبض على رجل حصل على أكثر من 90 جرعة من لقاحات كورونا؛ بهدف بيع بطاقات التلقيح للأشخاص الراغبين في الحصول على جوازات سفر كورونا دون أخذ التطعيم.

وقالت الصحف الألمانية إن الشخص، البالغ من العمر 60 عامًا، حصل على الجرعات من مراكز التطعيم بولاية ساكسونيا الشرقية على مدار الأشهر الماضية، قبل أن تعتقله الشرطة الألمانية، وتبدأ التحقيق معه بتهمة تزوير مستندات رسمية مقابل الحصول على أموال، بعدما عثرت في منزله على عدد من بطاقات التطعيم بعضها كان فارغًا، وقسم آخر يثبت حصوله على جرعات من لقاحات مختلفة لكورونا.

يذكر أن الشرطة الألمانية نفذت خلال الأشهر الماضية مداهمات عدة لمواقع تقوم بتزوير جوازات سفر كورونا.

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