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القبض على ألماني حصل على 90 جرعة من لقاحات كورونا

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت تقارير صحفية ألمانية عن قيام الشرطة بإلقاء القبض على رجل حصل على أكثر من 90 جرعة من لقاحات كورونا؛ بهدف بيع بطاقات التلقيح للأشخاص الراغبين في الحصول على جوازات سفر كورونا دون أخذ التطعيم.

وقالت الصحف الألمانية إن الشخص، البالغ من العمر 60 عامًا، حصل على الجرعات من مراكز التطعيم بولاية ساكسونيا الشرقية على مدار الأشهر الماضية، قبل أن تعتقله الشرطة الألمانية، وتبدأ التحقيق معه بتهمة تزوير مستندات رسمية مقابل الحصول على أموال، بعدما عثرت في منزله على عدد من بطاقات التطعيم بعضها كان فارغًا، وقسم آخر يثبت حصوله على جرعات من لقاحات مختلفة لكورونا.

يذكر أن الشرطة الألمانية نفذت خلال الأشهر الماضية مداهمات عدة لمواقع تقوم بتزوير جوازات سفر كورونا.

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قناة 218 الليبية

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